C’è una buona notizia. Il Cinema Teatro Acacia accende le luci nel cuore del Vomero riaprendo i battenti dopo circa due di anni di blackout causa pandemia. E lo fa stasera alle 20 con un brindisi e la proiezione sul grande schermo del film dal titolo ben augurante “Per tutta la vita” con un cast di protagonisti molto amati dal pubblico: Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini e Fabio Volo per la regia di Paolo Costella.

Dunque grazie ad imprenditori illuminati – è il caso di sottolinearlo con forza – il Teatro Acacia riapre sulla base di uno stretto rapporto di collaborazione tra la famiglia Naldi-Pignata, proprietaria della struttura, e la famiglia Mirra (proprietaria del Teatro Diana e del Cinema Teatro Plaza), che ne ha rilevato la gestione.

Spazio alla cultura, al cinema, al teatro, alla musica e alla danza dunque con una sala polifunzionale che può accogliere e motivare il pubblico ad uscire di casa, sempre in sicurezza, e applaudire dal vivo i tanti protagonisti della scena e dell’arte performativa contemporanea assieme alla voglia di vedere i film sul grande schermo.

Insommail Cinema Teatro Acacia riprende con coraggio la sua funzione e noi tutti siamo invitati a contribuire alla sua vitain modo da non lasciare spazio solo ai supermercati, a non impoverire dunque i nostri quartieri destinando ad attività culturali luoghi così importanti.

Il film “Per tutta la vita” narra la storia di quattro coppie sposate da tempo il cui matrimonio viene messo in discussione. “A distanza di anni dal fatidico “si”, i protagonisti del film ricevono inaspettatamente da un giudice, la notizia che il loro matrimonio non è mai stato valido perché il prete che ha celebrato la funzione in realtà non era un vero prete. Si intrecciano così le storie delle quattro coppie, pronte a rinnovare per la seconda volta la promessa di amore eterno, tra ansia, eccitazione e agitazione”.

In occasione della felice riapertura del Cinema Teatro Acacia tutti gli abbonati del Teatro Diana avranno lo sconto di 3,00€.

Orari spettacoli 16.30/18.30/20.30