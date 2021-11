Molti gamer saranno felici di sapere che è di scena una pazza offerta Xbox Serie S su Unieuro solo oggi 11 novembre. In occasione del Singles Day che ricorre proprio oggi, la catena di elettronica ha deciso di scontare un gran numero di prodotti dell’IVA del 22%. Come risultato inaspettato, anche la console di casa Microsoft è proposta ad un prezzo mai visto in precedenza.

Chi punterà proprio oggi all’offerta Xbox Serie S su Unieuro potrà fare affidamento su uno sconto di circa 60 euro, una vera anomalia per il prodotto in questione pure non sempre disponibile all’acquisto. Dunque invece di pagare i consueti 299,90 euro per la console, si sborseranno solo 233,99 euro. Niente male, tra l’altro, per un dispositivo lanciato anche recentemente.

Per quanto la Xbox Series S sia la console economica della nuova linea Microsoft e per questo preveda dei compromessi, la proposta odierna non è certo da sottovalutare. Il modello, come molti giocatori sanno, è sprovvista di un lettore Blu-Ray ed èè di certo meno potente della sorella maggiore XBox Serie X ma risulta essere un’ottima soluzione soprattutto per utenti meno esigenti.

Per approfittare dell’offerta Xbox Serie S su Unieuro, la transazione potrà essere effettuata direttamente sullo store della catena di elettronica nella pagina dedicata al prodotto. Va di certo ricordato che la promozione sarà valida solo oggi per il già citato Singles Day ma la disponibilità del prodotto potrebbe di cero esaurirsi nelle prossime ore, visto l’importante sconto. L’ideale sarebbe non tergiversare troppo e procedere all’operazione d’acquisto quanto prima. Purtroppo la stessa catena non mette in sconto anche il modello Xbox Serie X in queste ore, anche perché non presenterebbe scorte della console in magazzino. Magari per lo specifico prodotto, possiamo nutrire maggiori speranze per il prosieguo di questo mese di novembre, in avvicinamento al Black Friday.