Sono stati comunicati gli ospiti di D’Iva, la Zanicchi torna su Canale 5 per la seconda puntata del suo show.

Dopo i ricordi della prima puntata della scorsa settimana, stasera alle 21.35 Iva Zanicchi intratterrà nuovamente il pubblico di Mediaset con una carrellata di nuovi ospiti.

Sono amici e personaggi del mondo della musica, della televisione e dello spettacolo, che si uniscono a lei per festeggiare il suo primo show TV.

Stasera vedremo Getty Scotti, conduttore televisivo e volto noto a Mediaset, esibirsi con Iva Zanicchi e Rita Pavone per ripercorrere alcuni dei migliori momenti del percorso artistico delle due donne.

Con Iva Zanicchi ci sarà poi Romina Power ma anche Fausto Leali e Lola Ponce, tutti chiamati per celebrare la musica D’Iva. Tra gli ospiti di stasera anche Rosario Flores e Virginia Catellani oltre al grande amico Cristiano Malgioglio.

Erano due in tutto le serate-evento programmate su Canale 5 per celebrare i successi musicali di Iva Zanicchi. Dopo la puntata del 4 novembre, quella dell’11 chiude ufficialmente l’esperimento.

81 anni compiuti, Iva Zanicchi si era detta felice ed orgogliosa di poter ripercorrere a ritroso la sua intera carriera con il supporto di tanti amici.

Quel desiderio è stato trasformato in realtà: due le puntate dedicate alla sua carriera, che è passata dieci volte per il palco del Festival di Sanremo.

Iva Zanicchi per ben tre volte ha stretto tra le mani il leone d’oro del primo classificato: sono infatti tre le sue vittorie al Festival della Canzone Italiana.

I brani sanremesi non potevano che essere inclusi nella celebrazione in due parti del suo percorso, in aggiunta a molti altri successi, più o meno noti oggi, ma rimasti nella storia della musica nostrana.