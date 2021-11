Il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G è l’ultimo dispositivo pieghevole a conchiglia del colosso di Seul, presentato ad agosto insieme allo Z Fold 3, anch’esso flessibile. Unieuro lo propone in saldo nella versione con 256GB di memoria interna (parliamo anche del modello con più storage).

Come potete vedere, gli sconti 11/11 consentono a chi volesse approfittarne di acquistare il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G al prezzo di 896,23 euro (in luogo dei 1149,00 euro iniziali), cui è possibile applicare un ulteriore taglio sul costo inserendo il codice promozionale ‘200FOLD‘ (altri 200 euro in meno), ed arrivando alla spesa finale di 696,23 euro. In tal modo, pagherete il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G meno di 700 euro, un prezzo davvero imbattibile per un dispositivo pieghevole di ultima generazione, che sta già riscuotendo un certo successo presso il pubblico. Gli sconti 11/11 non sono da sottovalutare: c’è chi decide di aspettare il Black Friday per fare i propri acquisti, e chi, invece, sceglie di concedersi subito qualche sfizio, date le tante offerte già attive. Il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G è spinto dal processore Snapdragon 888 con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (nel caso specifico), ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6.7 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed una fotocamera posteriore con risoluzione di 12MP.

L’offerta è di quelle imbattibili, non vogliamo più ripeterci in merito. Se stavate aspettando l’occasione giusta per portarvi a casa proprio il Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, allora l’avete trovata, non lasciatevela scappare per niente al mondo (sarà difficile venga riproposta in qualche modo più avanti, anche se più a cavallo del Black Friday 2021 del prossimo 26 novembre). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.