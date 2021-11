Gli indossabili Huawei Watch GT 2 e Band 6 stanno ricevendo un aggiornamento software in queste ore, di cui vale la pena parlare. Nel caso del Huawei Watch GT 2, l’upgrade include una serie di ottimizzazioni di sistema per migliorare in generale l’esperienza utente. La versione 1.0.13.26 è in fase di rilascio in Europa, quindi non dovrebbe passare troppo tempo prima di vederla arrivare nel nostro Paese (non sembra esserci nulla da aggiungere dal punto di vista delle nuove funzionalità, anche se poi è tutto da vedere). L’altro aggiornamento di cui oggi vi parliamo è quello relativo al Huawei Band 6: il pacchetto pesa poco più di 5MB, ed è contraddistinto dalla versione 11.1.0.50. Il changelog rivela dell’innesto di alcune ottimizzazioni per lo schermo, senza però scendere troppo nei particolari.

Potete effettuare l’upgrade dei vostri Huawei Watch GT 2 e Band 6 tramite l’app companion Huawei Health, che pure vi consigliamo di aggiornare all’ultima versione disponibile dal Google Play Store. Una volta fatto, lanciate l’app Huawei Health e recatevi nella sezione ‘Dispositivi‘, selezionate quello che intendete aggiornare (in questo caso il Huawei Watch GT 2 o la Band 6) e cliccate sull’opzione ‘Firmware update‘, seguendo le istruzioni riportate sullo schermo.

