Sta girando molto una nuova truffa sui social, questa volta relativa ad un prodotto discusso come Monsieur Cuisine, che secondo alcuni post sarebbe disponibile in questi giorni a poco meno di 2 euro tramite Lidl. Inutile dire che si tratti di una truffa, perché se da un lato ci sono stati effettivamente dei problemi legali legati alla commercializzazione di questo prodotto, allo stesso tempo escludo nel modo più assoluto che sia in corso un’offerta di questo tipo. Non che fosse necessaria una ricerca specifica in merito, ma per sicurezza l’ho condotta.

La truffa su Monsieur Cuisine a soli 2 euro con Lidl

Una bufala simile rispetto a quella che abbiamo trattato alcune settimane fa sulle nostre pagine, con altro prodotto. Senza girarci troppo intorno, vi dico che non esiste alcuna iniziativa che propone Monsieur Cuisine a soli 2 euro con Lidl. Il post truffa su Facebook ci rimanda ad una pagina esterna, in cui rischiamo di esporci ad attacchi qualora dovessimo inserire dati sensibili. E pensare che tra i commenti abbiamo account fake che provano ad alimentare recensioni positive sull’offerta:

“La mia migliore amica mi ha detto che esisteva un tale suggerimento, all’inizio non ci credevo, ma poi ho visto da sola e funziona davvero”;

“Ciao a tutti, condivido la mia esperienza, pagato 2 euro, la nostra famiglia non sa come facevamo a vivere senza Monsieur Cousine. Lo consiglio a tutti!”;

“Ordinato Monsieur Cousine per cucinare per mio figlio, solo 2 euro e ricevuto la chiamata, già spedito. Sono così felice”.

Tutti questi commenti, così come molti altri, arrivano da account stranieri e fake. Provano a convincerci che non si tratti di una truffa, ma le cose non stanno così. Dopo un breve check possiamo confermarvi che sia al 100% una bufala la storia di Monsieur Cuisine a soli 2 euro con Lidl, ragion per cui invito tutti a tenere gli occhi aperti.