Le prime immagini di Downton Abbey: A New Era sono finalmente alla portata di tutti. Il breve teaser trailer del secondo film di Julian Fellowes, sequel del pluripremiato period drama Downton Abbey, era stato originariamente proiettato al CinemaCon la scorsa estate, ma ora è stato diffuso pubblicamente insieme alle prime foto promozionali della pellicola.

Le inedite immagini di Downton Abbey: A New Era riportano in scena la famiglia Crawley e lo staff di Downton mentre sono in corso i preparativi per un viaggio all’estero. Inoltre, c’è un matrimonio in corso, in un’atmosfera di insolita felicità per la serie che nel corso di sei stagioni ha visto numerosi lutti e momenti drammatici, alternati a deliziosi registri da commedia e feuilleton.

Le immagini di Downton Abbey: A New Era che trapelano dal teaser trailer, diffuso dai produttori del film Focus Features, permette al pubblico di gustare una piccola anteprima del sequel: si torna alla tenuta di Grantham, in un’atmosfera da grandi preparativi che sembrano quelli destinati alle nozze tra Tom e Lucy. Tuppence Middleton e Allen Leech appaiono infatti inondati da petali e circondati da persone festanti mentre si baciano in abito da sposi.

Le immagini di Downton Abbey: A New Era nelle prime foto promozionali ci dicono che Lady Edith (Laura Carmichael), suo marito Bertie (Harry Hadden-Paton), Tom Branston (Allen Leech) e Lucy Smith (Tuppence Middleton) si godranno un po’ di tempo sul campo da tennis. E c’è anche un’anteprima del personaggio interpretato dalla new entry Laura Haddock (già in White Lines di Netflix), nei panni di un’elegantissima Myrna Dalgleish.







@Ben Blackall / © 2021 Focus Features

Ecco le prime immagini di Downton Abbey: A New Era, che uscirà nelle sale a livello globale il 18 marzo 2022. Il teaser completo arriverà nelle sale questo weekend insieme alla première del film Belfast nei cinema inglesi.