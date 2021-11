And Just Like That… ha battuto il suo ultimo ciak, ma solo “per ora“, come sottolinea Sarah Jessica Parker. La star di Sex and the City ha annunciato la fine delle riprese del revival, in uscita il prossimo dicembre su HBO Max (in Italia su Sky), ma il suo non sembra un addio definitivo.

And Just Like That…, il cui primo ciak era stato battuto ad agosto, entra in post-produzione a strettissimo giro rispetto all’uscita, ancora da definire in termini di data di debutto ma prevista tra circa un mese. Sarah Jessica Parker e altri membri del cast hanno confermato di aver concluso la fase delle riprese, con una certa emozione nello svestire ancora una volta i panni dei loro personaggi.

And Just Like That… ha visto di nuovo Parker nel ruolo iconico di Carrie Bradshaw – con corredo di polemiche a cui ha replicato con forza – e non è detto che questo sia il suo ultimo ritorno a quel personaggio che l’ha lanciata nell’Olimpo delle star della tv. Nelle sue storie di Instagram, l’attrice ha condiviso la sua ultima camminata lungo un corridoio degli studi di produzione: “Questa è la mia ultima passeggiata – per ora – come Carrie” ha sottolineato l’interprete produttrice esecutiva della serie, lasciando evidentemente intendere che un sequel di And Just Like That… non è da escludere. “Appena finito. Wow. Un’avventura e una sensazione semplicemente molto emozionante. Wow” ha aggiunto Parker.

Sul set di And Just Like That… per le ultime riprese anche Chris Noth (Mr Big), che ha salutato così la fine della produzione: “Chiusura a tarda notte nel parco. Adoro ogni minuto che possiamo stare insieme @sarahjessicaparker“.

Molto probabilmente il futuro di And Just Like That… dipenderà dall’accoglienza che riceverà: HBO avrebbe tutto l’interesse, se l’operazione nostalgica dovesse rivelarsi proficua, a renderla una lunga serialità, proprio come la serie originale.