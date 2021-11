Ci sono alcuni riscontri interessanti che possiamo prendere in esame in queste ore a proposito del Samsung Galaxy S21, in relazione al rilascio dell’aggiornamento con One UI 4.0. Questa volta non parliamo di beta, ma di un tema toccato alcuni giorni fa sul nostro magazine a proposito del pacchetto software stabile e definitivo. Inutile dire che questo step includa una volta per tutte anche l’Italia, considerando il fatto che il nostro Paese da anni sia escluso dalla fase test di questi importanti pacchetti software.

Sta arrivando One UI 4.0 sui Samsung Galaxy S21 anche in Italia

Come stanno le cose per tutti coloro che non vedono l’ora di provare l’aggiornamento con One UI 4.0 sui Samsung Galaxy S21 anche in Italia? Ad oggi, il produttore coreano ha rilasciato quattro versioni beta dell’aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12 per la serie lanciata sul mercato nel 2021. La quarta versione beta è stata rilasciata la scorsa settimana con molte correzioni di bug e ci si aspettava che Samsung potesse rilasciare il quinto aggiornamento beta questa settimana. Tuttavia, pare che le cose non andranno così.

Questa la tesi portata avanti da SamMobile, che a tal proposito ha citato il Community Manager che si occupa proprio di questioni legate alle beta. Quest’ultimo, più in particolare, avrebbe annunciato tramite il forum Samsung Members che la società non rilascerà il quinto aggiornamento beta della One UI 4.0. Allo stato attuale, si prevede che Samsung possa distribuire la versione stabile di One UI 4.0 per la serie Galaxy S21 alla fine di questo mese o all’inizio di dicembre.

A tal proposito, diventa importante ricordare che l’azienda sudcoreana ha rilasciato la versione beta di One UI 4.0 per le serie Galaxy Note 20, Galaxy S20, Galaxy Z Flip 3 e Galaxy Z Fold 3. Possibile, dunque, che la medesima sorte tocchi a questi dispositivi, fermo restando che il Samsung Galaxy S21 potrà godere di una corsia preferenziale con l’aggiornamento in questione.