Arriva su Disney+ il remake di Mamma Ho Perso L’Aereo (Home Sweet Home Alone), che debutta venerdì 12 novembre in occasione del Disney+ Day. Il film diretto da Dan Mazer è una rivisitazione del cult anni ’90 con Macaulay Culkin, ma allo stesso tempo vuole rinnovarsi, aggiungendo un tocco di modernità.

La trama resta più o meno la stessa: il protagonista è Max Mercer (un irresistibile Archie Yates), un bambino pestifero di 10 anni, dalle mille risorse. Per una serie di equivoci, causati dalla sbadataggine di sua madre, viene lasciato a casa mentre la sua famiglia è in Giappone per le vacanze. Inizialmente gode di questa sua nuova situazione, poi capisce che deve fare l’uomo di casa quando una coppia sposata (nel film del 1990, i ladri erano due uomini) cerca di intrufolarsi in casa per recuperare un cimelio dal valore inestimabile. Max farà di tutto per tenerli fuori con risultati divertenti. Nonostante il caos assoluto, Max si renderà conto che non c’è davvero nessun posto come la propria “casa dolce casa”.

L’intreccio narrativo non è originale, ma dopo un inizio abbastanza lento, la parte interessante arriva a metà film. Senza dubbio le interazioni tra il piccolo Max e la coppia di ladri è esilarante; Pam (Ellie Kemper) è una donna agguerrita, mentre suo marito Jeff (Rob Delaney) sembra essere l’anello debole e il più sofferente agli scherzi del bambino.

Certo, rispolverare un cult come Mamma Ho Perso L’Aereo, ripetuto puntualmente ogni anno sotto Natale, è un’operazione rischiosa. Il film, però, a modo suo, riesce a superare l’ostacolo dell’inevitabile paragone presentando una sceneggiatura completamente rinnovata e anche spassosa – è divertente vedere come la madre di Max, Carol (Aisiling Bea), donna inglese dall’umorismo pungente, farà di tutto per tornare a casa dal figlio. Anche sopportare un imbarazzante passeggero in aereo.

Non mancano citazioni ed easter eggs al film originale, che i fan coglieranno al volo.

Il remake di Mamma Ho Perso L’Aereo si perde, tuttavia, in un finale troppo forzato e buonista. Prendiamola così: siamo sotto Natale, e da tradizione si è tutti più buoni. Una rivisitazione non necessaria? Forse. Se siete troppo affezionati al classico con Culkin. In alternativa, è un perfetto esempio di film natalizio per famiglie.