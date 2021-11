Il finale di Squid Game che abbiamo visto su Netflix era ben diverso nei piani originali del creatore della serie, Hwang Dong-hyuk. Lo show sudcoreano ha concluso la sua prima stagione con un grosso cliffhanger, che inevitabilmente spalanca le porte a un secondo capitolo – attualmente in lavorazione e confermato dallo stesso Hwang.

Nella scena finale, il vincitore degli Squid Game, nonché unico sopravvissuto al massacro dei giochi, Seong Gi-hun, rinuncia a salire su un aereo per vedere sua figlia quando capisce che, nonostante le centinaia di morti, le competizioni non sono ancora finite.

In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, Hwang ha ammesso di aver concepito un altro finale di Squid Game. All’ultimo momento, però, ha cambiato idea. E ora spiega il motivo:

In realtà abbiamo lottato tra due diversi scenari per il finale. C’era uno, l’altro finale alternativo, in cui Gi-hun sarebbe salito sull’aereo e sarebbe partito. E poi c’era ovviamente quello in cui si sarebbe voltato indietro e avrebbe camminato con sguardo deciso. Ci siamo costantemente chiesti, è davvero giusto che Gi-hun prenda la decisione di partire e andare a vedere la sua famiglia, per perseguire la propria felicità? È questo il modo giusto per noi di proporre davvero la domanda o il messaggio che volevamo trasmettere attraverso la serie?

Hwang ha continuato: “Siamo giunti alla conclusione che la domanda che volevamo proporre non si può fare se partisse con l’aereo. La domanda a cui vogliamo rispondere – perché il mondo è arrivato a fare questo [riferendosi ai giochi letali, ndr] – e può essere risolta o proposta solo se Gi-hun torna indietro. Così abbiamo scelto quel finale.”

“C’è stata così tanta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione. Quindi mi sembra quasi che non ci lasci altra scelta!” ha affermato Hwang durante un evento dedicato alla serie, confermando il rinnovo. “Una seconda stagione è nella mia testa in questo momento. Sono in fase di pianificazione”.