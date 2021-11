Gazzelle a X Factor presenta il nuovo singolo in anteprima stasera, giovedì 11 novembre. Sarà un terzo Live Show particolarmente impegnativo per gli 11 concorrenti in gara che rimarranno in 9 dopo la puntata.

Una doppia eliminazione è attesa stasera. A decidere i nomi dei concorrenti che dovranno abbandonare il programma sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

A differenza di quanto indicato precedentemente, X Factor comunica che non sarà la classifica derivante dagli ascolti in streaming e dai download dei brani dei concorrenti a determinare chi dovrà lasciare il programma ma il pubblico da casa attraverso il televoto.

Si vota attraverso 4 modalità diverse: TUTTO SUL TELEVOTO DI X FACTOR. Sul palco del Teatro Repower, a guidare la serata nel terzo appuntamento in diretta ci sarà il padrone di casa Ludovico Tersigni.

Gli 11 concorrenti in gara presenteranno le cover scelte per loro dai rispettivi giudici.

Le assegnazioni di X Factor, 3° Live Show

Emma assegna a gIANMARIA Io sto bene dei CCCP; per Le Endrigo cha scelto Certi uomini di Francesco Bianconi; a Vale Lp ha affidato la canzone Stavo pensando a te, successo del 2017 di Fabri Fibra.

Hell Raton ha scelto brani di Adele, Gorillaz e Nirvana e Billie Eilish. A Baltimora assegna Turning Tables (Adele), ai Karakaz Feel Good Inc. (Gorillaz) e a Versailles uno speciale mash up con In Bloom (Nirvana) e Six Feet Under (Billie Eilish).

Manuel Agnelli ha scelto per Bengala Fire Making Plans for Nigel degli XTC, Erio canterà The greatest di Lana Del Rey, mentre per i Mutonia ha scelto il brano scelto Sports dei Viagra Boys.

Mika ha optato per Nemesis di Benjamin Clementine per Fellow e l’intensa e malinconica Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco per Nika Paris.

Dopo la prima eliminazione, è Mika il giudice a trovarsi solo con 2 concorrenti: ne ha perso uno.

Gli ospiti di X Factor, 3° Live Show

Gazzelle a X Factor presenterò il nuovo singolo, Fottuta Canzone. Ci sarà in apertura Dardust, protagonista dell’opening legato alla COP26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in corso di svolgimento a Glasgow. Si esibirà con Sunset on M, un omaggio alla Terra.