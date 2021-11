Era stato preannunciato e ampiamente pubblicizzato il Singles Day Mediaworld. Erano attese offerte e promozioni di scena soprattutto per la categoria smartphone: eppure, oggi 11 novembre, degli sconti non c’è traccia. Di rimando, la catena Unieuro che sembrava non voler scendere in campo per la giornata dedicata ai fieramente single, propone una speciale promozione (seppur in forma limitata).

Che fine hanno fatto le offerte Singles Day Mediaworld

La catena di elettronica chiarisce direttamente il perché non siano online, quest’oggi 11 novembre, proprio le offerte Singles Day. Nella pagina ufficiale dedicata alla ricorrenza, si parla di un’imprevedibile causa di natura tecnica che ha coinvolto i sistemi del noto e-commerce. Per questo motivo, non si è potuto fare altro che rinviare il lancio delle promozioni previste per questo giovedì.

Se si parla proprio di rinvio, c’è la speranza che le offerte del Singles Day Mediaworld facciano capolino in differita, magari nei prossimi giorni? A dire la verità, la speranza sembra essere abbastanza flebile: nella pagina del sito dello store già indicata, potrebbero essere fornite nuove comunicazioni in merito alla ricorrenza, ma si parla solo di “eventuali” nuove date.

In corso il Singles Day Unieuro

Di contro alla delusione per il mancato Singles Day Mediaworld, Unieuro ha lanciato le sue promozioni all’ultimo minuto, come pure ipotizzato solo poche ore fa. La catena di elettronica, in linea con quanto fatto anche nel 2020, ha deciso di scontare i suoi prodotti del valore dell’IVA del 22% ma, ad onor del vero, con un gran numero di limitazioni. Va detto, che gli sconti saranno online e nei negozi ma solo sulla merce esposta. Il risparmio sarà applicato direttamente in cassa. Non rientrano però nell’iniziantiva odierna un gran numero di dispositivi molto richiesti sul mercato, come ad esempio gli iPhone ma anche alcuni prodotti Dyson per la cura della persona.