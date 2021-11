“Dalla Tarantella al Rhytm & Blues” è il titolo di una serie di quattro volumi dedicati alla storia e all’evoluzione del tamburello, pubblicati dall’editrice ‘Parola since 1972’: artefice di questo progetto è il percussionista Massimo Cusato, musicista che ha affiancato – nel corso della sua carriera – artisti come Massimo Ranieri, Paola Turci, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi ed Eugenio Bennato, solo per citarne alcuni.

Dall’esperienza delle sue tante masterclass alla New York University, al California Institute of the Arts, al Bennington College, all’University of Education di Heidelberg, al Conservatorio di Trieste e negli spazi del Drummers Collective di New York, Cusato ha firmato il primo dei quattro volumi della serie, intitolato “ABC del Tamburello Tradizionale Calabrese”.

Massimo Cusato, percussionista e autore del volume “ABC del Tamburello Tradizionale Calabrese”

“Avevo notato, nel corso del tempo e durante le mie masterclass in giro per il mondo – spiega Cusato – che mancavano pubblicazioni specifiche sul tamburello calabrese, uno dei più affascinanti e antichi strumenti del meridione e della cultura mediterranea. Per questo motivo ho voluto fortemente combinare l’elemento didattico, che è proprio di un manuale, con una sezione storico-culturale, che dal Monte Pollino giunge sino all’Aspromonte”.

Attraverso fasi di apprendimento graduale – destinati a studenti, musicisti o semplici musicofili – il volume avvicina il lettore alla conoscenza e alle tecniche legate a questo strumento percussivo. Il libro è introdotto da un testo di presentazione del professor Antonello Ricci, antropologo e musicista dell’Università degli Studi ‘La Sapienza’ di Roma e supervisor dell’intero progetto: disegni, illustrazioni, partiture e immagini accompagnano il lettore nel cuore della Calabria, alle radici di un suono che si fa identità, storia e cultura territoriale.