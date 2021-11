Servono assolutamente dei chiarimenti per coloro che ancora oggi pensano di dover procedere con la terza dose AstraZeneca, in merito al richiamo del vaccino. Oltre a condividere precisazioni sul quando si dovrà portare a termine la somministrazione in questione, è molto importante capire anche quali siano i criteri previsti al momento per tutti coloro che dovranno rafforzare la propria risposta immunitaria contro il Covid. Proviamo a raccogliere alcune informazioni in questo senso, andando al di là delle bufale risalenti ai mesi scorsi.

Dettagli sulla terza dose AstraZeneca e quando procedere

Cosa sappiamo, allo stato attuale, sulla terza dose AstraZeneca e quando è possibile procedere? Partiamo dal presupposto che sarà necessario cambiare vaccino e passare a quelli mRna. In attesa dello sblocco per gli over 40, previsto a dicembre, ad oggi possono procedere coloro che fanno parte del personale sanitario di ogni età, oltre agli ospiti e personale delle RSA. A questi si aggiungono soggetti a elevata fragilità di ogni età, fino ad arrivare alle persone con più di 60 anni. Infine, quelli che si sono vaccinati con il monodose Johnson & Johnson.

A prescindere dal vaccino utilizzato in precedenza, dovremo attendere sei mesi dall’ultima somministrazione. Chi, durante il primo ciclo, ha fatto ricorso ai vaccini Astrazeneca o Johnson & Johnson, riceverà come terza dose o Pfizer (dosaggio intero) o Moderna (metà dose). Dunque, allo stato attuale non esiste una terza dose AstraZeneca. Dettaglio fondamentale questo, in modo che tutti possano sgombrare il campo da ogni dubbio una volta per tutte.

Ribadito che non esista alcuna terza dose AstraZeneca, per la prenotazione del richiamo occorre procedere come ha indicato il commissario Figliuolo. Dunque, dovremo agire come è stato già fatto per la prima oppure recandosi direttamente al centro vaccinale.