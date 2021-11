Da poche ore, oggi 11 novembre, è di scena la Beta EMUI 12 per 5 smartphone Huawei anche in Italia. L’avvio della fase sperimentale era nell’aria e ora chi vorrà potrà diventare un tester e provare l’interfaccia utente. Quest’ultima è basata sempre su Android 11 ma con funzioni e aspetto molto simili ad Harmony OS, il nuovo sistema operativo alternativo ad Android ma di scena (per ora) solo in terra asiatica.

I dispositivi supportati

In questa primissima fase di beta EMUI 12 in Italia, i dispositivi supportati dalla beta EMUI 12 non sono moltissimi, c’era da aspettarselo. Ad ogni modo, i possessori di 5 modelli molto diffusi anche nel nostro paese possono scegliere di sperimentare la nuova interfaccia. I fortunati device sono i Huawei P40, P40 Pro e P40 Pro+, i Huawei Mate 40 Pro e i Huawei Mate 30 Pro

Come installare la beta EMUI 12

Da oggi 11 novembre si raccolgono le iscrizioni alla beta EMUI 12 in Italia, come nel resto d’Europa. Per fornire la propria adesione, bisognerà accedere ad uno dei dispositivi supportati con il proprio Huawei ID. Dopo il login bisognerà pure effettuare il download e poi l’installazione dell’app BETA ufficiale dal seguente link.

Per iscriversi alle beta EMUI 12 vera e propria, una volta aperta la relativa app, bisognerà cliccare in basso su “Personale“, poi su “Aderisci al progetto” e ancora sulla scheda “Progetti disponibili“. In ultima battuta, andrà selezionata la sperimentazione specifica per l’ultima interfaccia del produttore cinese. A questo primo momento di adesione seguirà, solo fra svariati giorni o anche qualche settimana, la disponibilità vera e propria dell’aggiornamento da installare (segnalato via notifica).

Partecipare alla beta EMUI 12 comporta alcuni chiarimenti. Intanto, proprio attraverso l’app ufficiale di test, sarà richiesto di fornire dei riscontri sull’esperienza software. Ancora, il firmware non definitivo potrebbe dare qualche problema nell’uso quotidiano del telefono e sarà sempre opportuno dotarsi di un backup di tutti i propri dati.