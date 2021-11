La vita del killer Happy Face, al secolo Keith Hunter Jesperson, sarà presto al centro di una nuova serie tv ideata e prodotta dai coniugi Michelle e Robert King, la coppia artistica di The Good Wife e del suo spin-off The Good Fight. Il nuovo progetto è destinato a Paramount+ e racconterà la storia del famigerato serial killer, tristemente noto per le faccine sorridenti che lasciava nelle lettere inviate a media e autorità fornendo dettagli sui suoi crimini. A lungo in fase di sviluppo per CBS All Access, il format ha ricevuto ora il via libera definitivo dalla piattaforma premium di ViacomCBS.

La serie sul killer Happy Face ripercorrerà i delitti commessi da questo apparentemente innocuo camionista, responsabile accertato di almeno otto vittime, alcune violentate e strangolate, negli anni tra il 1990 e il 1995. Su di loro – perlopiù prostitute o autostoppiste, scelte casualmente senza alcun collegamento tra loro – lasciava la sua firma, un volto sorridente appunto. A permetterne la cattura fu l’omicidio della sua fidanzata Julia Ann Winningham nel 1995. Secondo le dichiarazioni rese dopo il suo arresto, avrebbe ucciso più di 160 persone nel corso della sua vita: di alcuni degli omicidi che si è intestato non vi sono prove, come quello presunto di Ylenia Carrisi, la primogenita di Al Bano e Romina Power, misteriosamente scomparsa il 31 dicembre 1993 e mai più ritrovata.

Il rinomato killer Happy Face sta scontando tre ergastoli: la sua storia è già stata raccontata in film e docufiction, ma non smette di attirare l’attenzione dei creativi. Jennifer Cacicio (Your Honor) scriverà l’adattamento, prodotto dai King con la loro società di produzione King Size Productions, del podcast omonimo sull’argomento, a sua volta basato su Shattered Silence: The Untold Story of a Serial Killer’s Daughter di Melissa Jesperson-Moore. Figlia del killer, ha scoperto all’età di 15 anni che suo padre si era macchiato di numerosi delitti: un trauma che l’ha spinta a cambiare nome e tagliare ogni legame con l’uomo. Oltre a spiegare cosa vuol dire sapere di essere la figlia di un criminale, Jesperson-Moore ha raccontato anche le indagini che ha svolto su suo padre e sulle sue vittime.

La vicenda del killer Happy Face vista dagli occhi di sua figlia ha affascinato i King, già appassionati di true crime: “Siamo ossessionati dai podcast sul vero crimine e Happy Face è il migliore che abbiamo sentito. La storia di Melissa chiedeva a gran voce di essere drammatizzata“. La stessa Jesperson-Moore è indicata tra i produttori esecutivi del progetto, insieme ai responsabili della piattaforma podcat iHeartMedia.