Continua ad essere piuttosto accattivante il prezzo degli AirPods Pro su Amazon, auricolari wireless della mela morsicata che stanno andando letteralmente a ruba. Attualmente infatti la disponibilità sul famoso sito di e-commerce è attiva nuovamente dal 15 novembre, ciò significa che chi li acquista ora dovrà attendere ancora un po’ per averli tra le mani.

Cosa sappiamo su prezzo e disponibilità AirPods Pro su Amazon

Va ripreso l’argomento, dunque, dopo l’ultimo punto della situazione da noi condiviso. Scorte terminate in poco tempo su Amazon, merito dell’ottimo prezzo che sta facendo gola davvero a tutti ed adesso che si avvicina il periodo natalizio, può essere un’idea concreta per regalarli a sé stessi o ad una persona cara. Vediamo a questo punto l’offerta odierna di Amazon per questi AirPods Pro.

Offerta Apple AirPods Pro Cancellazione attiva del rumore per immergerti nel suono

Modalità trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te

Il prezzo resta sempre sui 199,90 euro, con il 23% di sconto applicato sul costo precedente che era di 259 euro. C’è quindi un buon risparmio di circa 59 euro da prendere in considerazione e che rende quest’offerta di Amazon tra le migliori in circolazione. Dal 15 novembre saranno quindi di nuovo disponibili questi AirPods Pro sul famoso sito di e-commerce, ma conviene fare subito l’acquisto ed evitare di ritrovarsi nuovamente con scorte indisponibili.

Il modello in questione, acquistabile al prezzo di 199,90 euro, è quello avente la custodia di ricarica wireless e vediamo a questo punto quali sono le caratteristiche di rilievo di questo accessorio super tecnologico targato Apple. In primis spazio alla cancellazione attiva del rumore, in modo da consentire un’immersione totale nel suono. Non manca però la modalità trasparenza quando bisogna mantenere comunque viva l’attenzione, infatti permette di ascoltare anche ciò che vi circonda.

Questi AirPods Pro sono poi resistenti all’acqua ed al sudore e ritroviamo tre cuscinetti in tre taglie, realizzati in morbido silicone per consentire il massimo del comfort. Non manca l’attivazione rapida di Siri attraverso il comando vocale “Hey Siri“. Infine con questa custodia di ricarica wireless saranno consentite oltre 24 ore di autonomia.