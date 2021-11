Si sono incontrati sul set di You 3, i loro personaggi hanno avuto una fugace quanto inopportuna relazione, poi l’amore è nato per davvero: Victoria Pedretti e Dylan Arnold fanno ufficialmente coppia, sebbene siano molto riservati nella loro vita insieme.

I rumors sulle star di You 3 si rincorrevano ormai da settimane, ma solo di recente sono stati confermati, quando i due attori sono stati avvistati mentre passeggiavano insieme a Los Angeles durante il fine settimana dopo aver fatto shopping di articoli per la casa.

I due attori di You 3, nonostante abbiano interpretato personaggi di età diverse, nella realtà sono quasi coetanei: Arnold ha 27 anni, sebbene l’aspetto da teenager lo abbia reso credibile nel ruolo del figlio poco più che adolescente del vicino di casa di Love Quinn nella serie, Theo Engler. Victoria Pedretti, che in You interpreta la moglie del protagonista Joe Goldberg, nella realtà ha appena 26 anni.

I due amanti di You 3 sono stati beccati dai paparazzi mentre entravano nella stessa casa a Los Angeles, segno che probabilmente sono già coinvolti in una convivenza. Da settimane molte voci sul loro conto erano circolate in rete apparentemente senza conferme. In effetti Pedretti e Arnold non hanno annunciato personalmente di avere una relazione, visto che non hanno rilasciato dichiarazioni o utilizzato i social media in questo senso, ma è evidente a guardarli nelle immagini dello scorso weekend che il set della serie Netflix sia stato galeotto.

Attenzione Spoiler!

Per entrambi You 3 sarà l’ultima stagione della serie: il personaggio di Pedretti è morto nell’ultimo episodio, mentre quello di Arnold non sembra avere modo di tornare in scena nella quarta, già annunciata da Netflix, che cambierà ancora ambientazione e trama.