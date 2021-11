Mi piace raccontare quello che sto facendo. Ha un senso, nel mio modo di dire le cose, spiego e la spiegazione diventa parte del racconto. Tiro dentro il lettore, voi, spostando per qualche istante il discorso fuori dal contesto, in apparenza, in realtà costruisco sovrastrutture che affastellandosi creano l’atmosfera, il fondale, a volte anche la trama. Mi piace raccontare quello che sto facendo. Ma non mi piace soffermarmi sull’ovvio. Lo trovo poco edificante per chi legge, sempre voi, ma anche per me, come chi si trova a dover spiegare una barzelletta che, evidentemente, non ha funzionato, o di cui, semplicemente, chi l’ha raccontata non è sufficientemente convinto. Oggi contravverrò, però, alle mie convinzioni, andando a fare qualcosa che, confesso, in genere mi dà sui nervi. Di più, trovo proprio disdicevole, come un tuffo fatto in area da uno di quei calciatori altrimenti correttissimi, gesto di cui si scuserà ai microfoni del dopopartita, ma resta lì come un’onta. Amo giocare coi paradossi. Amo, soprattutto, giocare con una specifica figura retorica, l’iperbole. Ho troppa stima di voi per star qui a spiegarvi, magari ricorrendo alla definizione della Treccani, cosa sia un’iperbole, siete gente sveglia, state leggendo me e state leggendo me in un contesto specifico, che giustifica proprio questo mio partire parlando di cosa io ami fare, ivi compresa la faccenda dell’iperbole.

Prendiamo proprio la parola amore.

Dire amo fare qualcosa potrebbe essere un’iperbole. Lo è. Se amo giocare con le iperboli, santo Dio, cosa dovrei mai provare per mia moglie o i miei figli? Scrivere è la mia passione, potrei dire a mia giustificazione, e in parte è anche vero, seppur una passione che col tempo è diventata mestiere, e no, mi spiace, non amo lavorare, e sebbene sia una passione che è diventata tale anche in virtù di un talento, il saper scrivere, che mi è toccata dal mazzo, finché non ho iniziato a farlo mai avrei creduto che la scrittura sarebbe stata la mia carta, scrivere è la mia passione, quindi la passione può anche implicare l’amore, ma difficilmente potrei seriamente parlare di amore parlando di scrittura. Del resto sono uno di quelli che, meteopatico, dice di amare il caldo e che quando le temperature scendono troppo esclama frasi come “sto morendo di freddo”, ben sapendo che a meno che un giorno non dovessi sbroccare, e, portata la mia famiglia in ritiro forzato dentro un hotel chiuso da qualche parte in montagna, un labirinto nei pressi, dopo aver a lungo parlato con un barista morto decenni prima e aver scritto per pagine e pagine “il mattino ha l’oro in bocca”, impugnata l’ascia al grido di “Wendy” io non finisca proprio per perdermi dentro il suddetto labirinto ci sono poche possibilità che io muoia in effetti di freddo. È un’iperbole, appunto, e volessi proseguire su questa falsa riga potrei dire che io adoro le iperboli, senza per questo stare a bruciare incensi al cospetto di uno spartano altarino a esse dedicato. Amo giocare con le iperboli, quindi, adoro giocare con le iperboli. Quando scrivo di musica lo faccio spesso, per non dire sempre.

Quando trovo un artista interessante (dovrei usare la schwa, o ricorrere direttamente al femminile, visto che mi occupo per buona parre del mio tempo di cantautrici, ma non so trovarla nella tastiera del PC con il quale digito queste parole e trovo comunque la schwa qualcosa di forzato, pronto a usarla quando i tempi saranno maturi), quando trovo un artista interessante mi lascio spesso andare a iperboli, costruisco frasi enfatiche, entusiastiche, metto sul piatto aggettivi altisonanti, a rischio di risultate eccessivo, come in effetti l’iperbole prevede e mette in conto. Un disco di un artista che apprezzo non sarà mai buono, sarà sublime, la parola capolavoro, usata spesso dai miei sedicenti colleghi come corrispettivo scritto di quello che genericamente viene considerata una sonora leccata di culo è in realtà parte di una poetica molto precisa, iperbolica. Poetica che prevede, per contro, che un album che io non ritenga dignitoso, parlo della dignità artistica, ovviamente, non sarà mai scarso, sarà deplorevole, devastante, orrendo, orribile. Spesso, sapendo che gli artisti sono esseri particolarmente sensibili, e sapendo che è a loro, principalmente, che parlo, con le mie analisi, ricorro a una iperbole piuttosto concisa, io che, lo avrete forse notato, siete gente a cui non sfugge nessun dettaglio, vado di massimalismo, spesso dovendo stroncare un album dico che “fa cagare”, così, tranchant, certo che il messaggio arrivi a destinazione, ma andando poi ovviamente a corredare il colpo ferale di altri tagli e ferite, i quali appaiono però più come un accanirsi sul cadavere, essendo quelle due parole mortali già in partenza.

Ecco, ho paragonato un artista di cui ho scritto negativamente, di cui ho stroncato un lavoro, a un cadavere fatto a pezzi da un serial killer, io, questa è a suo modo un’iperbole. Un angelo al cospetto di Dio, o l’essere più miserabile nel profondo dell’inferno, potrei azzardare, non fosse che da che mondo è mondo i poveri diavoli fanno assai più simpatia degli angeli tutti boccoli e asessualità, credo comunque di essermi spiegato anche troppo a lungo. Dicevo, qualche centinaio di parole fa, che oggi sarei andato contro a ogni mio convincimento, perché non praticherò nessuna delle due discipline cui ho votato la mia scrittura e che, almeno fin qui, ho ampiamente utilizzato. Non spiegherò, più, cosa vado a fare o cosa ho appena fatto, ora smetto, lo giuro, e non ricorrerò alle iperboli. Sono stato, con mia moglie, al concerto di Simona Molinari al Teatro Nazionale di Milano. Un concerto che attendevo da tempo, la pandemia a far slittare in avanti le date, da mesi, ricorressi ancora alle iperboli potrei dire da anni. Sul palco con lei quattro musicisti, la sua band, Claudio Filippini al piano, Gian Piero Lo Piccolo ai fiati, Nicola Di Camillo al basso e Fabio Colella alla batteria, tutti veri fenomeni.

Ora, ho trovato il concerto di Simona Molinari qualcosa di vicino al sublime. Lei, bravissima nel dosare la voce, dal flautato al blueseggiante, una delle nostre migliori interpreti sul piano dello swing ma anche del pop, ha con gli anni preso possesso in maniera sempre più convinta e convincente del palco, intrattenendo noi spettatori non solo cantando, ma anche imbastendo un racconto che lega le canzoni scelte per comporre la scaletta, certo, ma anche ballando, giocando coi musicisti, ammaliando il pubblico e stregandolo con quella bellezza fresca che spesso viene utilizzata come arma contundente contro le cantanti, almeno in Italia. Uno spettacolo impeccabile, giusto mix di divertimento, il lato swing, emozione, le ballad, sensualità, ironia, coinvolgimento. A vederla lì, sul palco, che intona una delle sue hit, Forse, per dire, tirando al suo fianco la platea, coinvolta in un improbabile controcanto nella di solito non esattamente calorosissima Milano, o La felicità, passando per Egocentrica, o In cerca di te, o che spiega, con molto divertimento, suo e nostro, come abbia provato a portare lo swing nelle nostre radio proprio mentre imperava Gagnam Style di Psy, non si può che rimanerne incantati, una padronanza non solo tecnica delle sue doti vocali, come dello stare proprio sul palco, ottima autrice che è anche una ottima interprete. No. Non funziona. Sto provando a dire quel che voglio dire, e vi sto spiegando cosa sto facendo, badate bene, senza ricorrere alle iperboli, perché quando ho usato tutti quei termini lì, ammaliare, stregare, incantevole, impeccabile e via dicendo, ho detto esattamente quel che dovevo dire, senza esagerare, senza enfatizzare, ma essere freddamente cronachistico di fronte a qualcosa che potrei trasmettervi solo con la giusta enfasi, più che meritata, necessaria direi, è qualcosa che mi risulta davvero ostico.

Amo Simona Molinari. La trovo una dei nostri gioielli più preziosi, parlo di musica, non solamente di musica al femminile, e credo che chiunque abbia passione per la musica non possa che condividere questo mio sentimento. Riuscire in uno stesso spettacolo a mettere in campo così tante sfumature, non solo emotive, durante lo show ci si commuove, ci si diverte, si viene travolti da una fascinazione naturale, si sorride amaramente per come con lievità riesce a raccontarci certe storture tutte nostre, si supera la soglia del pudore, come quando intona Peccato originale, una delle rarissime canzoni italiane, rarissima se si pensa alle cantautrici, nella quale la nostra, ergendosi al livello delle grandissime interpreti del passato, Mina su tutte, letteralmente si spoglia delle inibizioni, lei solitamente angelica a lasciare intravedere qualcosa di diavolesco, tentatrice, una sorta di corpo a corpo che, sentendola poi parlare quasi intimidita, che so?, quando presenta l’altrettanto intensa Parlami, dalla colonna sonora del film di Veltroni C’è tempo, che la vedeva nei panni di attrice, altra canzone senza tempo, poi spiego meglio questo concetto, riuscire in uno stesso spettacolo a mettere in campo così tante sfumature, dicevo, è qualcosa di prezioso, da conservare con tutta la cura con la quale teniamo da conto qualcosa che vogliamo proteggere dall’usura del tempo, sempre il tempo, o dalla disattenzione dei distratti. Quando ripeto, e solo nell’ultima lunga frase l’ho fatto due volte, che Simona Molinari porta musica fuori dal tempo, siamo sempre nel campo delle figure retoriche, intendo ovviamente dire letteralmente qualcosa di complesso.

Da una parte, infatti, intendo sottolineare come la classicità e al tempo stesso modernità della scrittura di Simona Molinari, unita al suo modo di interpretare, elegante e empatico, quasi mai tecnica e empatia si sposano, fateci caso, è qualcosa che rende le sue canzoni ambiziosamente destinate a rimanere, non parlo strettamente di mercato, o di radiofonia, anche se quello è l’auspicio, parlo del cuore degli ascoltatori, dall’altra, più specificamente, intendo dire come la sua statura di artista che flirta con generi che riguardano il nostro, e non solo il nostro, passato, dal jazz allo swing, passando, ora più che mai, per il cantautorato, sia qualcosa capace di collocarla in una sorta di Pantheon lontano anni luce dal piattume, letterale e letterario, della contemporaneità discografica. Niente suonini piatti, vocaboli sciatti, gerghi adolescenziali, suoni adolescenziali, qui siamo di fronte a una fior fiore di interprete che, accompagnata da ottimi musicisti, ci regala qualcosa di eccelso, straordinario, dove per ordinario si intende proprio ordinario. Vedrei bene uno spettacolo come questo in contesti anche internazionali, penso all’Olimpya di Parigi, sorte per altro condivisa con il concerto visto giusto 24 ore prima, quello di Tosca, di cui vi parlavo ieri, rendere adoranti anche altre platee, col palato fino, certo, ma anche con la voglia di muovere i piedi a tempo, e perché no, di sudare un po’, tra il ballare goffi con le mascherine e il provare pulsioni primordiali spinti da quella fascinazione di cui sopra.

Non sto usando una iperbole, badate bene, nel dire che Simona Molinari è una delle nostre artiste più preziose e meritevoli di tutta la nostra cura e attenzione. Non sto usando una iperbole nel dire che la adoro, di quella adorazione incondizionata che si può provare quando a trasportarci è la passione per la musica. Vederla e ascoltarla commuoversi nell’interpretare il suo ultimo singolo, Davanti al mare, scritto per lei da Lorenzo Vizzini e Cordio, al punto da scordare qualche parola, emozionata per la presenza degli autori in sala, o sentirla elevare a bene da includere nei patrimoni dell’Umanità difesi dall’Unesco. E se domani, interpretata con l’ospite a sorpresa, il suo sodale Raphael Gualazzi, una sorta di inno all’eleganza e alle atmosfere fumose dei club, è qualcosa che richiede un giusto grado di enfasi, iperboli a parte. Non sto usando una iperbole quando dico “amo Simona Molinari”. Piuttosto, visto che che mi piace giocare sempre a carte scoperte, faticherei a capire come non potreste amarla anche voi, se come me amate la musica, avete orecchie per ascoltare e un grado minimo di attenzione, sempre che sia possibile non prestare attenzione di fronte alla bellezza.

Nel corso del suo concerto Simona ha condotto una sorta di viaggio nel suo repertorio e nella sua storia, arrivando a lasciarci intravedere, proprio con il nuovo singolo, cosa sarà il domani. Mentre torno a infilarmi le ciabatte, che brutta immagine da usare a chiosa di un pezzo nel quale ho provato a celebrare ininterrottamente la bellezza, dopo due serate sorprendentemente passate a teatro, per la prima volta dopo due anni, mi viene da pensare che anche solo capire dove andrà a parare e se Amadeus finalmente si accorgerà di lei è un ottimo motivo per continuare a occuparsi di musica, Simona, sappilo, se sto ancora qui è anche colpa tua.