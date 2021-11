L’aggiornamento con la patch di sicurezza di novembre 2021 arriva anche sul Samsung Galaxy Note 10 Lite, dopo circa 7 giorni dal rilascio dell’upgrade a bordo dei Samsung Galaxy S10. Come riportato da ‘SamMobile‘, è interessante anche notare che la nuova patch di sicurezza non sia ancora stata rilasciata sull’ex portabandiera Samsung Galaxy Note 10. L’ultimo upgrade per il Samsung Galaxy Note 10 Lite viene fornito con la serie firmware N770FXXS8EUJ3, correggendo dozzine di vulnerabilità trovate nel codice di Android e nei dispositivi Samsung Galaxy.

Non abbiamo ancora a disposizione il changelog delle modifiche, ma supponiamo che l’aggiornamento includa anche correzioni di bug generali e miglioramenti della stabilità del dispositivo. Il pacchetto è attualmente disponibile in Francia, ma più mercati avranno gradualmente accesso al software nei prossimi giorni. Se disponete di un Samsung Galaxy Note 10 Lite di importazione francese, o magari vivete lì, seguite il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamenti software > Scarica e installa‘ per controllare se l’upgrade è disponibile per il vostro device (lo stesso potreste fare nei prossimi giorni in Italia, visto che l’aggiornamento verrà di certo esportato nel giro di poco tempo). Il colosso di Seul ha lanciato il Samsung Galaxy Note 10 Lite a gennaio 2020 con la One UI 2 basata su Android 10. Lo smartphone ha poi ricevuto l’aggiornamento alla One UI 3.1 basata su Android 11 ad inizio anno.

Si presume che il device otterrà almeno un altro upgrade del sistema operativo Android in futuro. Una volta raggiunti dall’upgrade, abbiate cura di verificare prima che la percentuale di carica residua sia superiore al 50%, e di mettere da parte una copia di backup da ripristinare all’occorrenza (i dati non verranno cancellati a prescindere, ma è sempre meglio premunirsi in qualche modo). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.