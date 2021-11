Non ci sono dubbi sul fatto che il Samsung Galaxy S21 FE verrà presentato nella doppia versione Snapdragon ed Exynos, a patto venga effettivamente lanciato il prossimo gennaio, così come pare di capire dopo una storia molto travagliata. Come riportato da ‘SamMobile‘, il device con a bordo il processore Exynos 2100 è passato da poco su GeekBench, a testimonianza del fatto che esiste.

Il Samsung Galaxy S21 FE con SoC proprietario sarà equipaggiato con Android 12, avrà il numero modello ‘SM-G990E’, 8GB di RAM e 4core @2.21GHz, 3 core @2,81GHz e 1 core @2,91GHz. Tutto in linea con le precedenti indiscrezioni, che volevano il dispositivo dotato di uno schermo AMOLED da 6.4 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, fino a 256GB di memoria interna, il lettore di impronte digitali integrato nel display ed una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 32MP, ultra-grandangolare da 12MP e teleobiettivo da 8MP. La batteria dovrebbe avere una capacità da 4370mAh, con supporto alla ricarica rapida a 25W.

Del Samsung Galaxy S21 FE è stato arriverà solo in alcuni mercati selezionati per via della carenza globale dei chip, che sappiamo quanto abbia già condizionato il device, prima ancora della sua presentazione (che sarebbe dovuta avvenire ad agosto, e poi ad ottobre). L’Europa, e quindi l’Italia, dovrebbe essere tra questi, come vi abbiamo riportato in questo articolo dedicato. In effetti, ancora non sappiamo esattamente se il device vedrà per davvero la luce, anche se tutto lascerebbe presagire così (data anche la ricomparsa delle pagine di supporto rimosse in un primo momento). Ad ogni modo, auguriamo al dispositivo il futuro più roseo possibile. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo a giro stretto.