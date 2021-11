Quando va in onda Mare Fuori 2? Il momento topico è finalmente è arrivato e la domanda ha già la sua risposta ufficiale visto che proprio da mercoledì prossimo, il 17 novembre, la serie tornerà in onda riportandoci dietro le sbarre alle prese con i ragazzi di Carolina Crescentini. A risolvere l’enigma ci hanno pensato due promo di Mare Fuori 2 che hanno svelato qualche dettaglio in più riguardo a quello che vedremo e anche sui nuovi personaggi che occuperanno i prime time di Rai2.

La prima novità, non da poco, sarà il cambio della regia visto che dietro la macchina da presa non ci sarà Carmine Elia ma la coppia formata da Ivan Silvestrini e Milena Cocozza. Al capo del cast ci saranno ancora Carolina Crescentini nei panni di Paola Vinci e Carmine Recano in quelli di Massimo Valenti. Intorno a loro, e alle complicazioni delle loro vite personali, ci saranno i giovani protagonisti a cominciar da Valentina Romani e Massimiliano Caiazzo, passando da Nicolas Maupas, e finendo ad Ar Tem, Matteo Paolillo e Serena De Ferrari.

Ecco il promo della nuova stagione:

Tra le new entry di Mare Fuori 2 ci sono Kubra, una giovane ragazza di origini nigeriane, e Sasà un ragazzino che si è macchiato di vari crimini. Entrambi provengono dal centro storico della città di Napoli. Naturalmente l’attesa è più grande è legata alla presenza (o assenza) di Ciro anche se il promo che rivela quando va in onda Mare Fuori 2 mostra già alcune delle scene clou dei nuovi episodi della serie.

Quello che è certo al momento è che l’appuntamento è fissato per mercoledì prossimo quando avremo modo di scoprire cosa è successo dopo il finale della prima stagione e chi tornerà nella seconda.