Si sente già parlare con una certa insistenza degli OPPO Reno7, fino al nuovo contributo offerto da Digital Chat Station. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, tre dovrebbero essere i modelli a comporre la serie, ovvero OPPO Reno7, Reno7 Pro e Reno7 Pro+. Il modello standard sarà equipaggiato con il processore MediaTek Dimensity 900, oltre ad avere una fotocamera principale da 64MP, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 33W ed un peso di 171 gr.

OPPO Reno7 Pro, invece, sarà alimentato dal processore Snapdragon 778G di Qualcomm, avrà una fotocamera principale da 64MP, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W ed un peso di 185 gr. Infine, OPPO Reno7 Pro+ sarà probabilmente spinto dal processore MediaTek Dimensity 1200-Max, ed avrà uno schermo AMOLED da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 90Hz, oltre che ad una fotocamera principale Sony IMX766 da 50MP (con sensore ultra-grandangolare da 8MP), ad una fotocamera frontale da 32MP e ad una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 65W. Il peso generale del dispositivo dovrebbe esseri pari a 180 gr.

Non ci è ancora possibile dirvi altro sul conto di questi tre modelli, che non dovrebbero tardare ad essere presentati. Quanto al prezzo di vendita, conosciamo soltanto quello relativo alla versione più avanzata. OPPO Reno7 Pro+ dovrebbe avere un costo di circa 400 euro per il modello con 8GB di RAM e 256GB di storage interno, e di circa 445 euro per quello con 12GB di RAM nello stesso quantitativo di storage, si presume). Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi, certi che nuove indiscrezioni verranno a galla molto presto. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.