A poche ore dalle prime indiscrezioni sulle elezioni 2023 arriva il commento di Matteo Salvini su Fedez che probabilmente scenderà in campo.

Fedez in politica?

Nel pomeriggio, infatti, è spuntato il dominio fedezelezioni2023.it e sui social è stato il boom. La società ZDF collegata a Federico Lucia ha confermato di aver acquistato quell’indirizzo alle colonne dell’Adnkronos. Per il momento il rapper e imprenditore milanese non ha commentato la novità, e c’è grande curiosità sulle sue intenzioni per il 2023.

C’è chi parla di colossale trollata, c’è chi invece è ormai convinto che Fedez, dopo tante battaglie promosse sui social, si sia veramente deciso a mettersi in gioco per intraprendere la carriera politica. Ancora, c’è chi sostiene che sia l’ennesima mossa del rapper per promuovere il disco Disumano, e il silenzio del diretto interessato lascia spazio a tanti equivoci.

Matteo Salvini su Fedez

L’idea di Matteo Salvini su Fedez è quella di sempre: il segretario della Lega vorrebbe un incontro con il marito di Chiara Ferragni, ancor di più in una giornata come oggi in cui si parla tanto delle “elezioni di Fedez”. Ecco cosa scrive l’ex Ministro dell’Interno:

“Fedez in politica? È il bello della Democrazia, presenti le sue idee e poi decideranno i cittadini. Mi piacerebbe un confronto con lui sull’Italia che verrà, gliel’ho già proposto in passato senza avere risposta, io sono sempre disponibile”.

Per il momento Fedez non risponde alla proposta di Salvini. Il leader della Lega si riferisce specialmente al mese di aprile 2021, quando dopo tante polemiche sul DDL Zan propose al rapper e sua moglie un incontro distensivo con una lettera pubblicata sui social. Fedez ovviamente non aveva accettato vi sono forti dubbi che l’imprenditore possa cedere di fronte al rinnovo dell’invito.

I più stanno attendendo un commento di Simone Pillon per ovvi motivi, ma per ora non si hanno risultati: quello di Salvini su Fedez è il primo pensiero espresso da un leader.