Ormai la vicenda del rinnovo contrattuale (che tende a non arrivare) tra Lorenzo Insigne ed il Napoli, sta diventando una vera soap opera. Nel frattempo, il campionato di Serie A è in sosta per gli impegni dei giocatori con le rispettive Nazionali, ma la questione del capitano azzurro resta tra i principali titoli sui giornali. In questi giorni si è parlato di un forte interessamento del Toronto, squadra che milita nella MLS americana, ma il procuratore del numero 24, Vincenzo Pisacane, ha voluto fare il punto della situazione e spiegare le cose come stanno realmente (almeno dal suo punto di vista). L’agente ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’edizione giornaliera del quotidiano ‘Il Roma’, parlando del rinnovo di contratto tra il club di De Laurentiis ed il suo assistito.

Innanzitutto, Pisacane ha voluto aprire l’intervista rompendo subito il silenzio e parlando in maniera aperta della questione rinnovo e smentendo la sua presenza negli Stati Uniti per trattare con il club di MLS. Come si può leggere sul quotidiano, l’agente di Insigne ha esordito dicendo di aver letto tante sciocchezze sulle richieste per il rinnovo. Il club partenopeo ha offerto quasi la metà rispetto alla cifra che guadagna oggi, ma la trattativa prosegue serenamente. Il procuratore del ‘Magnifico’ premette che i rapporti con il presidente del Napoli sono ottimi e che si sentono diverse volte, tendendendo però a sottolineare che la proposta di rinnovo è stata fatta al ribasso di quasi il 50% rispetto alla cifra che l’attaccante percepisce attualmente.

Alla domanda come stesse oggi Insigne, il suo procuratore ha risposto che è tranquillissimo sulla questione. Sono in una fase di stallo dove ognuno fa la sua parte. Questo tipo di lavoro Pisacane lo svolge da 16 anni e non ha mai visto un contratto al ribasso nei rinnovi. A questo punto, sia l’attaccante del Napoli e della Nazionale italiana che il suo agente restano in attesa di un passo in avanti della società partenopea nei confronti del calciatore.