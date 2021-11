Lady Gaga a Londra per la première di House of Gucci. Bionda, in un abito viola conquista tutti nel giorno della presentazione del nuovo film di Ridley Scott in uscita nel mondo a fine novembre e in Italia il 16 dicembre.

Lady Gaga interpreta Patrizia Reggiani, la moglie di Maurizio Gucci interpretato da Adam Drive. Nel film oltre ai due attori, anche Jared Leto e Al Pacino.

House of Gucci è la storia di una donna determinata ed ambiziosa, che ha fatto i conti con la giustizia e con l’accusa di aver commissionato l’omicidio del marito a Milano nel 1995. Ha trascorso 17 anni nel carcere di San Vittore per scontare la pena, luogo che ha provocatoriamente ribattezzato, Victor’s Residence.

House of Gucci è una storia di una donna di potere, disposta a tutto pur di accrescerlo, immersa nel lusso sfarzoso e incurante del pericolo. All’uscita di House of Gucci ormai non manca molto ed è tempo di première europee. Nelle scorse ore, Lady Gaga a Londra è stata la protagonista indiscussa del Red Carpet dove ha sfilato con Adam Drive.

Tra qualche giorno sarà in Italia.

Patrizia Reggiani su Lady Gaga

“Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di incontrarmi”, sono state le parole di Patrizia Reggiani su Lady Gaga e sul suo ruolo nel film. Lady Gaga si è già calata nei suoi panni ed è stata impegnata sul set in Italia negli scorsi mesi ma non ha espresso il desiderio di incontrare la Reggiani, amareggiata per questo.

“Non è per una questione economica, ma di buon senso e rispetto. Ogni bravo attore deve prima conoscere dal vivo il personaggio che va a interpretare”, aveva dichiarato all’Ansa.