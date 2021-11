Si parla tanto in queste ore di disponibilità PS5, in riferimento ad alcuni tra gli store più popolari in giro per il mondo. In Italia, come tutti sanno, la situazione continua a non essere particolarmente esaltante e se da Gamestop ogni tanto arriva un segno di vita, come notato da alcuni utenti ieri 9 novembre, altrove le cose non vanno meglio. Tuttavia, una mossa apprezzabile da parte di Unieuro va registrata in queste ore, dopo aver parlato di questo shop addirittura a febbraio in ottica console di Sony.

Qualcosa si muove sulla disponibilità PS5 di Unieuro?

Senza voler fare promesse di alcun tipo, un piccolo segnale sulla disponibilità PS5 di Unieuro ci sarebbe. Da alcune ore a questa parte, infatti, ho notato il ritorno dell’opzione che consente di ricevere una notifica via email all’interno della pagina di acquisto. Dunque, per essere aggiornati sotto questo punto di vista, non dovrete fare altro che collegarvi alla suddetta pagina ed inserire un indirizzo valido. Possibilmente quello che vi consente di ottenere notifiche “push” quando arrivano nuovi messaggi.

In questo modo, infatti, aumenterete le probabilità di leggere tempestivamente l’avviso, nel caso in cui dovesse esserci ulteriore disponibilità PS5 tramite lo store online di Unieuro. Come accennato, questo non vuol dire necessariamente che a strettissimo giro ci saranno dei restock. La situazione continua ad essere abbastanza complessa, ma è un discorso che vale un po’ per tutti. La speranza è che con l’arrivo del Black Friday si possa muovere qualcosa.

Chiaro, comunque, che il trend generale sarà questo per un po’ di mesi. Gli esperti di settore, infatti, ritengono che una svolta si avrà con ogni probabilità a partire dal secondo semestre del 2022. Vedremo se a fine anni si muoverà qualcosa in termini di disponibilità PS5, a prescindere dal fatto che si parli di Unieuro o di altri market.