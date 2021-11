Il finale de Il Cacciatore 3 su Rai2, in onda mercoledì 10 novembre in prima serata dalle 21.20, chiude questa stagione della serie d’azione di Coproduzione Cross Productions e Beta con Rai Fiction, con Francesco Montanari nei panni del magistrato antimafia Saverio Barone.

Nel finale de Il Cacciatore 3 su Rai2, con gli ultimi due episodi, la trama giunge ad un punto cruciale nella caccia ad Aglieri. Dopo che Saverio Barone ha deciso di lasciare il pool antimafia lasciando le redini alla sua collega Paola Romano, si dà un ultimo obiettivo, catturare Pietro Aglieri, che ha capito essere il vero pericolo per la sopravvivenza di Cosa Nostra nell’era post-Provenzano. Il vecchio boss, però, dopo essersi ripreso rapidamente dall’operazione, ordina a Davide di uccidere il medico che l’ha operato: la sorte del giovane sicario non sarà diversa da quella del dottore e si rivelerà la pista decisiva per mettere Saverio e i suoi sulle tracce del covo di Aglieri. Questi, determinato a vendicare la morte di Davide uccidendo Provenzano, si scontrerà con una realtà fatta di protezioni politiche che arrivano direttamente da Roma. Intanto Saverio è pronto alla sua ultima operazione nell’antimafia, nonostante la paura di fallire.

Ecco la trama del finale de Il Cacciatore 3, in onda con gli ultimi due episodi il 10 novembre su Rai2 e in streaming su Raiplay, dove sono disponibili tutte le stagioni della serie.

Saverio Barone ha deciso di lasciare definitivamente il pool antimafia. Una volta accertata la determinazione di Paola, che porterà avanti le battaglie in procura dopo che se ne sarà andato, al PM resta un’ultima missione…

Aglieri è determinato a vendicare la morte di Davide, uccidendo Bernardo Provenzano. L’anziano ed esperto boss, però, intuendone le intenzioni, gli rivela, sorprendendolo, che sono i suoi contatti politici a Roma a proteggerlo.

Il finale de Il Cacciatore 3 segna la fine del percorso di Barone nell’antimafia, ma non è detto che la serie non possa continuare senza di lui con uno spin-off o una nuova stagione con un cambio di guardia al vertice del cast, ad esempio col passaggio di testimone tra il personaggio di Montanari e quello della new entry Linda Caridi (Paola Romano). Di sicuro l’addio dell’attore romano alla serie è parso definitivo, come ha lasciato intendere nel messaggio con cui salutava il personaggio e faceva un bilancio di questa avventura al termine delle riprese della stagione 3.