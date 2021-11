I Samsung Galaxy S22 e S22+ dovrebbero avere una fotocamera frontale da 10MP. Come riportato da ‘galaxyclub.nl‘, la risoluzione sarà quella della fotocamera frontale dei Galaxy S10 del 2019, anche se chiaramente con sensore differente. Il Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, presenterà un sensore frontale da 40MP (la stessa risoluzione offerta da Galaxy S21 Ultra e S20 Ultra).

Per quanto riguarda il comparto fotografico posteriore, i Samsung Galaxy S22 e S22+ monteranno un sensore principale da 50MP, in aggiunta ai nuovi teleobiettivi da 10MP con zoom 3x. Il Samsung Galaxy S22 Ultra, invece, dovrebbe montare sempre un sensore da 108MP, con un ultra-grandangolare da 12MP e sensori Sony di più piccole dimensioni per il teleobiettivo 3x da 10MP e la lente periscopica da 10MP. I prossimi top di gamma dell’OEM sudcoreano dovrebbero debuttare ad inizio febbraio, magari in concomitanza con il MWC 2022 di Barcellona, che quest’anno tornerà forse alla normalità dopo la pandemia da Covid-19 che ha influenzato le due precedenti edizioni (posticipando, anche se di poco, il Samsung Galaxy S21 FE, atteso per i primi di gennaio, dopo alcuni rinvii che speriamo non ne condizionino le vendite). Piacciano oppure no, sembrano essere queste le risoluzioni previste per i Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, per quanto riguarda le fotocamere frontali e posteriori. Non c’è dubbio che il colosso di Seul apporti comunque degli importanti miglioramenti ai comparti multimediali dei suoi prossimi top di gamma, anche se, come sempre, il giudizio finale spetterà al pubblico, dopo un’attenta valutazione pratica.

Dal canto nostro, abbiamo ritenuto il caso informarvi sulle ultime indiscrezioni riguardanti i futuri portabandiera, che speriamo possano proporre, nel complesso, un’offerta degna dell’attesa intercorsa da un anno a questa parte (sarà così, vedrete). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.