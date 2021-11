Arrivano conferme in queste ore, in merito all’iniziativa di tale Don Antonio, che oggi terrà una messa a San Zenone degli Ezzelini, durante la quale ci saranno dei ringraziamenti verso l’Alto, in seguito alla bocciatura del ddl Zan. Vicenda che ha sollevato un polverone non solo in ambito locale, se pensiamo al fatto che il sindaco Fabio Marin ha avuto modo di schierarsi senza giri di parole contro il parroco, ma anche su scala nazionale. Chiaramente, siamo al cospetto di un argomento che ha ampi risvolti politici e sociali.

Gli ultimi aggiornamenti sulla messa a San Zenone degli Ezzelini contro il ddl Zan

Di sicuro abbiamo che l’annuncio in questione, con tanto di ringraziamenti, sia autentico. Nessuna bufala, al contrario di quanto abbiamo osservato alcuni giorni fa con la storia dell’aurora boreale qui in Italia. Un’iniziativa, quella relativa alla messa a San Zenone degli Ezzelini contro il ddl Zan, che evidenzia come alcune vicende sconfinino in campi che dovrebbero essere sempre ben distinti e separati. Inevitabilmente, quanto riportato in queste ore farà discutere per diversi giorni.

Per farvela breve, alle 18.30 di oggi Don Antonio Ziliotto andrà a celebrare messa per ringraziare il Senato di aver bocciato definitivamente il Ddl Zan. La decisione di portare avanti questa iniziativa è motivata anche da una nota ufficiale, nella quale si evidenzia anche la pericolosità di una legge che avrebbe condizionato l’insegnamento scolastico. Come? Mascherando una sorta di influenza da esercitare verso i ragazzi come lotta contro l’omotransfobia, oltre ovviamente all’ideologia del Gender.

Nelle prossime ore sicuramente verranno a galla ulteriori retroscena e novità, in merito alla tanto discussa messa prevista oggi 10 novembre a San Zenone degli Ezzelini, durante la quale Don Antonio ringrazierà Dio per la bocciatura recente del ddl Zan.