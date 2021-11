Se ne parla da diverse settimane, ma ora abbiamo qualche informazione in più per quanto riguarda il bonus natalizio 2021, soprattutto per quanto riguarda i requisiti richiesti da questa forma di agevolazione per le famiglie italiane e le modalità tramite le quali potremo inviare la domanda. Partiamo dal presupposto che non dovrebbero esserci le stesse problematiche tecniche riscontrate di recente su Invitalia, a proposito del bonus terme. Ne abbiamo parlato in questi giorni anche sul nostro magazine.

Alcuni dettagli sul bonus natalizio 2021: tra requisiti ed invio domanda

Quali sono le informazioni da prendere in esame in queste ore in merito al bonus natalizio 2021? Partiamo proprio dai paletti. La richiesta può essere inviata entro fine anno, ma occorre tener presente che siano stati stanziati 400 milioni di euro per il fondo. Dunque, chi primo arriva meglio alloggia. Il rischio è che in seguito a tante richieste, la quota possa essere esaurita prima della sua naturale scadenza. Se rientrate in questo discorso, dunque, attivatevi nel più breve tempo possibile.

Tornando ai requisiti, sarà necessario recuperare il proprio ISEE e verificare che il valore finale sia inferiore agli 8.000 euro. Bisogna anche accertarsi che il proprio Comune si sia attivato per l’erogazione del bonus natalizio 2021 destinato alla famiglie a basso reddito. A tal proposito, la raccomandazione è quella di accedere al sito ufficiale del Comune di residenza, verificando l’area avvisi e la presenza della nota relativa alla suddetta agevolazione. Qualora fosse presente, troverete anche una sorta di guida che vi dirà come inviare la domanda.

Con doppia erogazione, si può arrivare anche a 1.200 euro a famiglia. Insomma, sono queste le informazioni di base che dovete tener presente per usufruire del bonus natalizio 2021. Il tutto, come accennato, tenendo presente la necessità di muoversi in fretta per le ragioni riportate in precedenza. Avete maturato esperienze in merito?