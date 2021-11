Domani 11 novembre saranno di scena molte offerte Singles Day, In particolare per il settore dell’elettronica, ci saranno quelle di Mediaworld che ha scelto di lanciare già la sua pagina di anteprima per le promozioni che verranno solo tra poche ore. Eppure non tutti i grossi siti di vendita online hanno fatto la stessa scelta: dunque è il caso di chiarire precisamente cosa dovrebbe invece accadere, ad esempio, per Amazon e Unieuro.

Ci saranno offerte Singles Day Amazon?

Amazon, da questa settimana, è entrata in perfetto clima Black Friday 2021. Le promozioni di scena sono moltissime già adesso. Anche per questo motivo non sono stati previsti degli sconti dedicati al Singles Day di domani 11 novembre. Ad onor del vero, tuttavia, va pure fatto notare quanto segue: la ricorrenza dedicata a chi non ha partner, come forse non tutti sanno, ha origine asiatica. Per questo motivo, alcune divisioni geografiche del colosso dell’e-commerce proporranno invece sconti specifici. Un esempio su tutti è quello dell’Arabia Saudita, con sconti in partenza già da oggi e attivi fino al 12 novembre. Noi italiani dovremmo accontentarci, si fa per dire, delle promozioni in corso per il venerdì nero.

Ci saranno offerte Singles Day Unieuro

Sulla catena di elettronica Unieuro ci sono dei doverosi chiarimenti da fare. A differenza del principale concorrente Mediaworld, il noto brand non ha annunciato promozioni particolari per domani 11 novembre, neanche lanciando una pagina dedicata all’evento sul suo sito ufficiale. Va pure detto che nel 2020 invece, proprio Unieuro festeggiò la ricorrenza fornendo ai suoi clienti uno sconto IVA del 22%. Insomma, non è del tutto da escludere che domani, almeno per le vendite online, siano disponibili delle particolari condizioni di vendita. Nel caso ci siano delle importanti novità in merito a questa catena o altre diffuse in Italia, opportuni aggiornamenti non mancheranno sulle nostre pagine.