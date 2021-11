Sherlock 5 è ancora nei pensieri di Benedict Cumberbatch, ma stavolta l’attore si sbilancia con nuove dichiarazioni. Sebbene negli ultimi anni sia diventato un volto iconico all’interno del Marvel Cinematic Universe, la star deve la sua fama internazionale alla popolare serie della BBC, in cui ha interpretato il detective nato dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle, dal 2010 al 2017 per un totale di quattro stagioni.

Negli anni successivi, i fan si sono chiesti se ci fosse all’orizzonte la possibilità di realizzare un sequel, e alcuni membri del cast si sono sempre detti fiduciosi. In una recente intervista con Esquire UK, Benedict Cumberbatch non esclude completamente Sherlock 5, ma non può garantire una percentuale di quanto sarebbe probabile:

“Non sarebbe giusto per nessun altro coinvolto – e non sarò coinvolto in questo. Continuo a dire mai dire mai. Mi piace molto quel personaggio. È solo che le circostanze devono essere giuste e penso che forse sia troppo presto ora per vederlo avere un’altra vita. Penso che, per quanto sia meraviglioso, ha avuto il suo momento. Ma questo non vuol dire che non avrebbe avuto un’altra stagione/avventura in futuro.”

Queste sue nuove dichiarazioni fanno eco ai commenti che lo stesso Cumberbatch ha fatto all’inizio di quest’anno, specificando che lui e i suoi colleghi sono piuttosto impegnati al momento, ma non escludono la possibilità di una nuova stagione di Sherlock:

“Sono la persona peggiore a cui chiedere questo perché non dico mai mai, ovviamente”, ha detto Cumberbatch a Collider all’epoca. “Ma non lo so. E sono la persona peggiore a cui chiedere perché la mia lista è piuttosto piena al momento, così come Martin [Freeman, Watson] e tutti gli altri attori chiave coinvolti. Quindi, chi lo sa? Forse un giorno, se la sceneggiatura è giusta. E dico “la sceneggiatura”, forse potrebbe essere un film piuttosto che la serie. Chi lo sa? Ma comunque, non per ora”.

“È piuttosto eccitante, Mark (Gatiss) ed io, senza una ragione particolare, abbiamo appena iniziato a pianificare cosa avremmo potuto fare in futuro”, ha detto in precedenza il creatore Steven Moffat aThe Independent. “Abbiamo pianificato l’intera serie quattro e cinque. Le idee che abbiamo avuto quel giorno, ho pensato che fossero le migliori che abbiamo mai avuto. Quindi abbiamo dei piani, ma non tendono a essere ‘Facciamo esplodere il mondo o scegliere la persona più famosa del mondo’, piuttosto sono ‘Quali eccitanti colpi di scena possiamo aggiungere a questo?'”.