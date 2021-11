Un nuovo percolo di smishing è in piena diffusione in questa seconda metà di novembre: un altro SMS per pacco trattenuto presso un centro di spedizione sta raggiungendo i telefoni di molti italiani in questo momento. Il riferimento è ad un sito sconosciuto con URL Awisod.com: tutti i destinatari della nota farebbero bene (a prescindere) ad evitare qualsiasi interazione, ma meglio specificare anche il perché.

I tentativi di smishing hanno caratterizzato in modo particolare questo 2021: si tratta di raggiri veri e propri veicolati attraverso i messaggi di testo per i telefoni. Esattamente come nel caso all’ordine del giorno, i malcapitati ricevono un SMS che li invita a qualche operazione, per traghettarli su qualche finto sito di e-commerce o di un corriere dove ci sarà l’invito a fornire preziosi dati personali. La tipologia di nota in arrivo in queste ore è già conosciuta da tempo: in essa si parla di spedizione bloccata e della necessità di seguire alcune istruzioni per poter far ripartire un presunto ordine.

Anche il nuovo SMS per pacco trattenuto presso un centro di spedizione rischia di irretire più di qualche vittima, magari proprio chi attende qualche ordine in questo momento. I truffatori fanno affidamento proprio sulla disattenzione di chi non farà caso, ad esempio, all’URL indicata per la procedura di controllo. L’indirizzo di scena con l’ultimo raggiro è Awisod.com. Sfido qualunque lettore a conoscere a cosa si riferisca il collegamento ipertestuale proposto. Basterebbe dunque controllare il non trascurabile dettaglio per far sorgere qualche dubbio nella propria testa e dunque non cadere in trappola.

Di SMS per pacco trattenuto presso presunti centri di spedizione ne vedremo di certo altri nel futuro. Basterà entrare nell’ordine di idee che nessun corriere o store onlione invia comunicazioni di questo tipo via messaggio per non cadere vittime di raggiri pericolosi.