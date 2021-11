Era una notizia molto attesa quella dell’approdo dei primi giochi su Netflix anche per iPhone e IPad, e finalmente è arrivata. Dopo la grande novità in anteprima sugli smartphone Android la settimana scorsa, anche i possessori di melafonini e tablet Apple possono finalmente beneficiare dei contenuti davvero speciali. Si è trattato solo di aspettare un po’ di più ma sull’implementazione della sezione game non c’era assolutamente alcun dubbio.

Quali sono i primi giochi su Netflix a far capolino anche per iPhone e iPad? I titoli sono gli stessi messi a disposizione anche per utenti Android soli pochi giorni e fa. Si tratta sempre di contenuti che hanno a che fare con serie molto seguite proprio su Netflix e dunque ci si potrà cimentare con Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game ma anche con Shooting Hoops, Card Blast e ancora con Teeter Up. A questo primo elenco va anche aggiunto Il gioco recentemente annunciato Hextech Mayhem: A League of Legends Story. Quest’ultimo costerà 10 dollari per chi lo scaricherà da Switch e PC, ma dovrebbe essere del tutto gratuito per gli abbonati Netflix.

Resta confermata l’assoluta gratuità dei giochi su Netflix per gli iPhone e gli iPad come per i dispositivi Android. I futuri giocatori dovranno naturalmente avere un abbonamento con la piattaforma di streaming ma, per usufruire dei titoli menzionati di sopra, non ci sarà da dover pagare nessun costo extra. In pratica, la tipologia di contenuti appena inserita non comporterà nessun esborso ulteriore, almeno in questa fase inziale del servizio.

La distribuzione dell’interessante novità procederà gradualmente. Le prime segnalazioni di integrazioni di giochi su Netflix provengono naturalmente dagli Stati Uniti. Ci sarà forse da attendere dalle nostre parti per avere la possibilità di cimentarsi sul titolo ma di certo la rivoluzione nel gaming della piattaforma è già iniziata. Di certo, ben presto, l’offerta dei giochi sarà più ampia.