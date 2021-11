Siamo sempre più vicini all’arrivo sul mercato dell’aggiornamento iOS 15.2, se pensiamo al fatto che in queste ore sia stata rilasciata la seconda beta del pacchetto software. Un upgrade decisamente interessante, in seguito a quanto riportato una settimana fa a proposito della prima beta. Ecco perché bisogna fermarsi un attimino e capire quali dettagli siano venuti a galla in giornata, fermo restando che dovremo attendere ancora un po’ prima di toccare con mano l’upgrade in versione stabile e definitiva.

Quali novità sono venute a galla con l’con aggiornamento iOS 15.2 beta 2

Secondo le informazioni che sono state condivise nelle ultime ore da MacRumors, possiamo dire che ci siano almeno tre fronti da prendere in esame con l’aggiornamento iOS 15.2. La beta 2, infatti, mette in evidenza in primo luogo l’arrivo sulla scenda di Legacy Contacts. Mossa intelligente quella di Apple, in quanto ora l’utente può finalmente impostare una persona di fiducia in modo che possa accedere al proprio ID Apple e ai dati (o “Digital Legacy”) in caso di morte. La persona scelta come contatto avrà modo di accedere a foto, messaggi, note, file, contatti, eventi del calendario, app, backup del dispositivo e altro ancora. Le password iCloud resteranno inaccessibili.

Novità anche con l’app “Find my“, in quanto Apple ha aggiunto una funzione tramite la quale gli utenti possono cercare elementi nelle vicinanze che, a conti fatti, potrebbero essere utilizzati per tracciare la propria posizione. Una parentesi va dedicata anche a iPadOS 15.2, in quanto gli sviluppatori del colosso di Cupertino hanno deciso di introdurre un nuovo design per l’app TV. Questa, infatti, tramite l’upgrade avrà modo di disporre di una barra laterale, che semplifica la navigazione tra le varie sezioni dell’app TV.

Nei prossimi giorni capiremo se l’aggiornamento iOS 15.2 sarà in grado di presentarci qualche novità extra, in modo da renderlo ancora più appetibile prima del suo rilascio nella versione definitiva.