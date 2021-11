Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo in Quelle Brave Ragazze, il nuovo format, una produzione originale Sky che per la prima volta riunisce tre le donne più amate della TV e le sfida a mettersi in viaggio insieme.

Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti sono tre delle protagoniste indiscusse del mondo dello spettacolo italiano, e con Sky si concederanno una vera e propria vacanza a tre. Quelle Brave Ragazze è un progetto ambizioso on the road che propone uno show unico nel suo genere.

Le riprese partiranno in questi giorni ma i telespettatori potranno vedere gli episodi del format ee scoprire il viaggio delle tre donne solo nel 2022, in esclusiva su Sky e NOW.

Le tre protagoniste si sono imbarcate su un volo con destinazione a loro sconosciuta. Si sono incontrate direttamente in aeroporto e sono pronte per una vacanza sicuramente indimenticabile, un’avventura da “brave ragazze” che le porterà in un posto che ancora non conoscono.

Non sarà una vacanza molto rilassante per loro: saranno infatti chiamate ad affrontare alcune prove – che le porteranno a conoscere abitudini, culture e posti lontani da loro. Una volte giunte a destinazione in volo, si sposteranno a bordo di un furgoncino molto speciale.

Alla guida del mezzo di trasporto ci sarà un autista, il loro tuttofare pronto a soddisfare le loro necessità.

Le tre protagoniste si sono dette entusiaste di questa nuova avventura.

Mara Maionchi ha spiegato di essere gasata e felice: “Sono gasata, contenta e soprattutto spero di divertirmi molto con le ragazze, non sono mai stata una gran viaggiatrice ma come Salgari ho viaggiato tanto con la fantasia. Il motto sarà: Avanti ragazze, all’avventura!”

Sandra Milo si augura di vivere un’avventura bellissima: “Spero possa essere un’avventura bellissima: mi piacciono le sfide e le nuove esperienze, mi piace l’idea di poter conoscere nuove cose e di farlo con Mara e Orietta che sono due persone fantastiche. Per questo, anche dal punto di vista umano sono sicura che sarà un’esperienza meravigliosa. Penso proprio che mi divertirò e che mi stupirò delle scoperte che faremo, e sono felice perché potrò raccontare tutto questo. Io la vivo così, come un’avventura, e ora che mi preparo a partire mi sento come una ragazzina!”

Orietta Berti viaggia tantissimo per lavoro ma stavolta è stata stimolata dalla destinazione ignota: “Io nella mia carriera ho viaggiato tantissimo, stavolta ho accettato di partecipare a questa avventura proprio perché non so dove stiamo andando! Certamente l’ho fatto anche per la compagnia: Mara la conosco benissimo da tanti anni, con Sandra ci siamo incontrate solo qualche volta ma la stimo tanto. E poi sono del segno dei Gemelli, quindi sono curiosa!”