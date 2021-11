Arrivano tutti gli album di Achille Lauro in offerta su Amazon. In questo Black Friday 2021 in anticipo scopriamo tutte le occasioni per acquistare gli album più importanti di una delle popstar più iconiche della scena italiana degli ultimi anni, che fa parlare di sé ogni volta che lancia una novità. Negli anni Lauro De Marinis si è evoluto da semplice trapper di strada a star camaleontica, capace di coniugare musica e arte.

Ragazzi Madre (2016)

Ragazzi Madre è il terzo album di Achille Lauro con due featuring: Ulalala con Gemitaiz e Ascensore Per L’Inferno con Coez, ma anche Amore & Grammi con Fred De Palma.

Pour L’Amour (2018)

Pour L’Amour contiene Bvlgari, canzone iconica che Achille Lauro ha rivisitato anche in 1920 (2020) nella versione Black Swing, ma il disco contiene anche Penelope che l’artista ha riproposto al Festival di Sanremo 2021 in veste di super ospite.

1969 Achille Idol Rebirth (2019)

1969 Achille Idol Rebirth è l’edizione speciale di 1969 (2019), il disco che ha consacrato Lauro De Marinis come nuova popstar italiana. Dopo la partecipazione a Sanremo 2019 con Rolls Royce l’artista ha scalato le classifiche, conquistando una fetta sempre più ampia di pubblico. In questa edizione la tracklist include Me Ne Frego, Maleducata, 16 Marzo e Bam Bam Twist, ma anche il duetto con Fiorella Mannoia nel singolo C’Est La Vie.

1990 (2020)

1990 è il secondo capitolo della trilogia iniziata con 1969: a questo giro, come suggerisce il titolo, Achille Lauro rivista il pop più iconico degli anni ’90 e non solo, come Scat Men in duetto con Gemitaiz, Blue in featuring con gli Eiffel 65 e Sweet Dreams in coppia con Annalisa. La trilogia verrà chiusa con 1920, una lista di rivisitazioni dei grandi classici in chiave swing.

1990 1990

Achille

Lauro (2021)

Lauro (2021) è l’ultimo album pubblicato dall’artista, anch’esso disponibile tra gli album di Achille Lauro in offerta su Amazon.