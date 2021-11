Killing Eve si è ufficialmente conclusa. La serie thriller, ideata e scritta da Phoebe Waller-Bridge, ha terminato le riprese della sua quarta e ultima stagione, come ha confermato una delle protagoniste, Jodie Comer.

In un’intervista concessa a Variety, l’attrice britannica ha dichiarato di essere pronta a lasciare andare il suo alter ego televisivo, Villanelle, che le ha fatto vincere un Emmy nel 2019 per la miglior interpretazione.

“Ho trascorso quattro anni con lei, quindi sento di avere un’idea molto chiara di chi è e dove si trova. I produttori hanno sempre chiarito che vogliono il mio contributo e le mie idee – niente è off-limits”, ha rivelato Jodie Comer a Variety. “Non vogliamo mai e poi mai che quella [qualità] diminuisca, o che continui una storia per il gusto di andare avanti, che si tratti di avidità o qualunque sia la ragione. Dove siamo arrivati adesso è un percorso naturale, quindi ora possiamo davvero concentrarci sul finale”.

Per quanto riguarda la possibilità di apparire in un eventuale spin-off, l’attrice ha confermato: “Non ho assolutamente preso parte a nessuna conversazione”.

La serie è basata sulle novelle dell’autore Luke Jennings, e ci sono diversi elementi di quella storia che potrebbero essere elaborati per sviluppare avventure future. Dan McDermott, presidente della programmazione originale per AMC Networks, ha rivelato le speranze di realizzare serie spin-off all’inizio di quest’anno.

“Il brillante adattamento di Phoebe Waller-Bridge del materiale originale, gli indimenticabili personaggi a cui Sandra Oh e Jodie Comer hanno dato vita, e l’intero cast, insieme ai nostri partner della Sid Gentle Films, hanno prodotto un racconto unico nel suo genere. Un giro sulle montagne russe che ci ha tolto il fiato”, aveva dichiarato McDermott all’inizio del 2021, annunciando che la quarta sarebbe stata l’ultima stagione.

“Non potremmo essere più grati per gli straordinari talenti e gli sforzi di tutte le persone coinvolte, in particolare Sandra e Jodie, che hanno reso Killing Eve molto più di uno show televisivo. Non vediamo l’ora di quello che sarà sicuramente un’ultima stagione indimenticabile e per esplorare potenziali estensioni di questo avvincente universo.”

Non c’è ancora una data per Killing Eve 4.