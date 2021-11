Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe aver definitivamente superato le difficoltà di produzione cui è andato incontro negli scorsi mesi per via della crisi mondiale dei chip che ha messo in ginocchio un po’ tutti gli OEM. Il colosso di Seul avrebbe scelto di riservare il dispositivo solo ad alcuni mercati, privilegiando quello europeo (facendo così fronte alla carenza dei semiconduttori, e proteggendo, allo stesso tempo, il debutto dei Samsung Galaxy S22, previsti per febbraio).

Stando a quanto riportato da ‘ddaily.co.kr‘, il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe arrivare in Europa in esclusiva con alcuni gestori telefonici a partire dalla prima metà di gennaio 2022. Il Samsung Galaxy S21 FE dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 888 ed avere uno schermo da 6.4 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz e lettore di impronte digitali sotto lo stesso pannello, 8GB di RAM, 256GB di storage interno, resistenza ad acqua e polvere tramite certificazione IP68, back-cover in plastica e tripla fotocamera posteriore.

Il prezzo si aggirerà intorno ai 650, 700 euro, in ragione del nome che porta (FE, Fan Edition, per far sì che tutti i fan possano avvicinarsi ai prodotti della gamma, senza rinunciare alle principali specifiche tecniche della linea). Il Samsung Galaxy S21 FE potrebbe fare comunque molto bene, nonostante arriverà con un certo ritardo rispetto alla tabella di marcia per quanto vi abbiamo sopra spiegato. Non è detto sia per forza un problema, dal momento che l’hype per il prodotto potrebbe anche essere cresciuto di un bel po’ nel frattempo (soprattutto se il prezzo di vendita dovesse mantenersi il più basso possibile). Potreste voler acquistare il telefono non appena disponibile (visto che si dice arriverà in Europa, magari in esclusiva con alcuni gestori telefonici)? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.