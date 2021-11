Non si arresta la campagna che ci porterà dritti al Black Friday 2021 con MediaWorld. Lo store, infatti, conferma di essere ancora una volta in prima linea, nonostante manchino più di due settimane al tanto atteso evento. E così, dopo aver esteso alcune promozioni al gaming, come vi abbiamo riportato la scorsa settimana, questo martedì occorre concentrarsi nuovamente sulla telefonia. Tra dispositivi Apple ed alcuni Samsung Galaxy, non mancano certo le opportunità per il pubblico.

Occhio al Black Friday 2021 MediaWorld con iPhone 12 mini e Samsung Galaxy

Quali sono le migliori occasioni, al momento, con il Black Friday 2021 MediaWorld? Inutile dire che a fare la voce grossa in questa fase siano dispositivi legati ai principali produttori presenti nel mondo. Vedere per credere il caso del tanto chiacchierato iPhone 12 mini, fino ad arrivare a svariati Samsung Galaxy. Ad esempio, il dispositivo Apple risulta disponibile in queste ore a 649 euro, con un risparmio assicurato di quasi 100 euro per la versione da 64 GB. Al momento, non sappiamo quante unità siano disponibili.

Passando invece al produttore coreano, bisogna far presente che gli utenti interessati all’acquisto di un Samsung Galaxy S20 FE possono portarsi a casa il prodotto a poco meno di 500 euro. Anche qui, la campagna che ci sta facendo avvicinare al Black Friday 2021 di MediaWorld non ha tempistiche definite e scorte specificate. C’è poi il Samsung Galaxy A12 a 169 euro che potrebbe interessare coloro che hanno a disposizione un budget inferiore in questo particolare momento storico.

Infine, il Black Friday 2021 di MediaWorld, allo stato attuale, prevede anche la disponibilità del Samsung Galaxy S21 a 719 euro. Probabile che nei prossimi giorni la lista possa essere estesa con ulteriori dispositivi, in attesa di capire quali possano essere le migliori offerte che ci porteranno fino alla fatidica data del 26 novembre.