La Rai ha divulgato il promo della fiction Un Professore, per la regia di Alessandro D’Alatri (Il Commissario Ricciardi). Alessandro Gassmann veste i panni di Dante Balestra, un professore di filosofia che, dopo tanti anni di assenza, torna a Roma per occuparsi di suo figlio Simone, un ragazzo dal carattere difficile (e quindi il suo opposto).

Affascinante e fuori dagli schemi, il nuovo docente insegna in una classe al liceo Leonardo Da Vinci dove applica il suo metodo d’insegnamento anticonformista, instaurando anche un rapporto molto particolare con i suoi alunni, tra cui proprio Simone. Ma il suo modo di fare lo porta presto a confondere la vita privata con quella professionale. A complicare le cose, il ritorno dal passato di Anita, una sua ex fiamma ora madre di Manuel, la “pecora nera” della classe spesso in disaccordo con Simone. Fondamentale sarà la presenza della donna nella vita del professore: potrà essere lei l’unica ad abbattere quel muro dietro il quale lui nasconde le emozioni e i propri sentimenti.

Nel cast, oltre Gassmann, troviamo Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita, la madre di Manuel; Nicolas Maupas, Damiano Gavino, Francesca Colucci, Christiane Filangieri è l’ex moglie di Dante; Paolo Conticini, Pia Engleberth, e Francesca Cavallin.

Francesco Nardella, vice-direttore Rai Fiction, ha dichiarato che una fiction sulla scuola mancava da molto sulle reti dell’ammiraglia. L’ultima è stata infatti Compagni di Scuola. Un Professore è descritto come “un romanzo di formazione per i ragazzi e per gli adulti. La frase che, per me, è fondamentale per descrivere questa serie è questa: nella scuola, nessuno deve rimanere indietro. Questa frase è una specie di mantra per il personaggio interpretato da Alessandro Gassmann.” Tra gli argomenti trattati nella fiction c’è la “filosofia, un argomento ostico, certo, ma ne parleremo, agganciandola ai momenti difficili che vivranno gli studenti nella serie. In questa serie, la filosofia diventerà materia viva. La serie sarà sia comedy che drammatica.”

La fiction Un Professore è un remake italiano della serie tv catalana Merlì ed è composta da un totale di sei puntate, in onda in altrettante serate.