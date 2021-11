Ci sono stati dei seri problemi con il portale Padigitale.invitalia.it per il bonus Terme ieri 8 novembre. Di certo a causa degli abbondanti tentativi di accesso al voucher da parte delle strutture abilitate (e non dei cittadini richiedenti), il portale dedicato è andato giù non garantendo più il servizio per il quale era stato pensato. All’inizio di questa mattinata dl 9 novembre, la funzione specifica relativa al voucher ancora non è disponibile ma le situazione cambierà a breve.

La stessa Invitalia che gestisce l’erogazione del bonus Terme per conto del MISE (Ministero dello Sviluppo economico) si è scusata per i problemi accorsi nelle scorse ore. Il successo dell’incentivo ne ha determinato anche il primo iniziale blocco. L’infrastruttura tecnologica legata alla piattaforma è stata senz’altro non adeguata alle necessità delle strutture termali per la mole di richieste dei cittadini desiderosi di conquistare il voucher. Tutto a discapito pure dei centri termali che non hanno potuto accogliere, di conseguenza, nessuna prenotazione.

Mentre pubblichiamo questo approfondimento, i problemi su Padigitale.invitalia.it dovrebbero essere stati tutti risolti. Invitalia ha dato dunque un nuovo appuntamento alle strutture per il bonus Terme per oggi 9 novembre. Esattamente come accaduto nella giornata di ieri, dalle ore 12 sarà possibile accedere al portale dedicato al voucher. Per la prenotazione delle prestazioni vere e propri, i cittadini dovranno invece essere contattate le strutture presenti sul territorio nazionale, ma solo quelle che hanno aderito all’iniziativa.

La speranza è che il nuovo click day per il bonus Terme previsto per oggi non scateni gli stessi problemi su Padigitale.invitalia.it già registrati meno di 24 ore fa. Come già riferito, dovrebbero essere stati portati a termine sufficienti interventi tecnici per evitare che errori e difficoltà si manifestino ancora una volta. La corsa al voucher sarà comunque impetuosa nelle prossime ore: i fondi messi a disposizione per la misura sono pari a circa 53 milioni ed è nell’interesse di tutti i richiedenti non perdere il treno per ottenere il voucher, giocando d’anticipo.