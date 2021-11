WhatsApp dovrà presto integrare Novi, ossia il waller digitale di Meta. Come riportato da ‘xda-developers‘, ci sono degli indizi piuttosto rilevanti che indicano la presenza di Novi all’interno del codice dell’ultima versione beta (2.21.22.6) dell’app di messaggistica istantanea. La soluzione, di cui vi avevamo già parlato in questo articolo, consentirà di inviare e ricevere denaro gratuitamente con gli altri contatti di WhatsApp. Novi è il vecchio Calibra, una storia che risale nel 2019 quando la holding che detiene Facebook, Instagram e WhatsApp (e tanto altro), ad oggi Meta, annunciò di volersi buttare nel mondo delle crypto.

La valuta si sarebbe chiamata Libra, mentre il wallet Calibra. Le cose, però, non andarono affatto bene, costringendo Libra a cambiare nome in Diem (staccatasi poi da Facebook), con Calibra che prese a chiamarsi Novi, che, al momento, supporta un unico stablecoin, il Pax Dollar. Lo stablecoin è una criptovaluta legata al dollaro statunitense, e quindi molto stabile (come suggerisce lo stesso nome). Meta ha fatto sapere che Novi progetta il supporto di Diem quando uscirà. Non sappiamo a che punto siano i lavori di integrazione di Novi in WhatsApp, anche se non dovrebbe passare troppo tempo prima di arrivare a qualcosa di concreto (le tracce rinvenute, di cui vi abbiamo parlato sopra, evidenziano che l’interfaccia grafica sia già a buon punto: pop-up di richiesta di autenticazione tramite l’impronta digitale e conferma di transazione avvenuta con successo).

Novi funzionerà previa verifica dell’identità dell’utente, tramite una copia o una foto di un documento di riconoscimento e di un video selfie (un po’ come accade anche per il rilascio dello SPID, volendo fare un esempio banale). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.