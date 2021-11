Declan De Barra, showrunner dello spin-off di The Witcher, intitolato Blood Origin, ha rivelato alcuni dettagli su come è nato il nuovo show e il suo mondo in un’intervista concessa a Entertainment Weekly.

The Witcher: Blood Origin è una miniserie prequel che racconta un evento importante nella storia principale: la Congiunzione delle Sfere, il fenomeno che ha riunito umani, elfi e mostri nello stesso mondo.

De Barra, che ha lavorato come scrittore e produttore nello show di punta di The Witcher, è stato contattato dalla showrunner Lauren Schmidt Hissrich e dal dirigente di Netflix Kelly Leugenbiehl per sapere se avesse qualche idea per una possibile serie prequel. Secondo Leugenbiehl, De Barra aveva effettivamente una sua proposta, basata solo su “poche righe nei libri”:

“Stavamo cercando di capire com’era il mondo per gli elfi subito prima della Congiunzione delle Sfere”, ha detto De Barra a EW. “E’ molto vago nei libri quello che è successo. Ho tirato fuori una lavagna e ho abbozzato quello che pensavo: cosa volevano gli elfi in questo mondo e come era la società pre-colonizzazione.” Secondo De Barra, ha sognato l’idea per la serie e il giorno dopo l’ha scritta sul retro di un tovagliolo.

“I libri [di Andrzej Sapkowski] reinterpretano i racconti popolari e la storia”, ha proseguito De Barra. “E quando guardi alla nostra storia, le società che erano state al loro apice, come l’Impero Romano o l’Impero Maya, sarebbero proprio prima della caduta e poi siamo di nuovo in epoche buie. Mi ha affascinato chiedermi cosa il mondo [elfico] avrebbe potuto essere e come sarebbe stata la società. Questo è ciò che esploreremo qui.”

De Barra ha aggiunto che Blood Origin ha un finale chiuso, e se potrebbe esserci una seconda stagione, quello dipende dai fan.

Il cast dello spin-off di The Witcher è così composto: Sophia Brown è Éile; Laurence O’Fuarai è Fjall; Michelle Yeoh è Scían; Nathaniel Curtis è Brían e Lenny Henry interpreta Balor. Non c’è ancora una data di uscita per la serie Netflix.