Grazia di Michele mi porta sempre artiste che non conosco ma che si rivelano strepitose e che fanno parte del gruppo delle cantautrici che gravitano attorno al progetto che lei ha con Mariella Nava e Rossana Casale. Questa volta mi ha portato La Mandirola, il cui nome è Elisa. Grazia ha raccontato di averla invitata a una manifestazione nel Cilento dove è arrivata tre giorni prima e si è fermata per altri tre giorni. Vive in macchina e ci dorme anche se va nei camping. Lei ama tantissimo la musica e fa tutto nel suo nome, tanto che ha un tariffario su Facebook per i matrimoni. La Mandirola insegna canto e dal 2016 ha iniziato a viaggiare nel mondo per partecipare a festival di world music. Ho chiesto a Grazia di iniziare il programma cantando il suo mantra “Madre terra” insieme a La Mandriola. Ho voluto mostrare il video di “Guendalina”, che è delizioso e geniale. Poi La Mandriola ha cantato “Novella d’amor”, canzone che è nata appena tornata dal Brasile dove ha viaggiato un mese e mezzo. In Brasile ha imparato anche una canzone, “Dio è una donna nera”, che ha tradotto e la canta. Fantastica la canzone “Fine mese”, che ha scritto in un periodo in cui in casa non c’era un soldo e l’unica soluzione pareva essere la prostituzione, nel senso di spogliarsi in webcam. La situazione dei giovani è talmente drammatica che con questa canzone lei ha sdrammatizzato. Le ho chiesto di terminare i live con “Guendalina”. Una fantastica scoperta, anche nei suoi racconti di vita, tra il divertente e il surreale. Guardati il video che ho lasciato integrale.

Le ho chiesto di descriversi in una breve bio. Ecco quello che mi ha mandato: Elisa Mandirola – in arte La Mandirola – cantautrice emergente dell’Oltrepò Pavese, classe 1992, si avvicina al mondo artistico fin dall’infanzia, formandosi nel teatro e nella musica, approcciandosi allo studio del pianoforte e del canto già all’età di quattro anni. Frequenta il Corso Attori propedeutico alla Paolo Grassi (Milano, 2011-2012) e si diploma nel 2015 al Triennio del Corso Attori del Teatro Fraschini (Pavia). Successivamente frequenta il Conservatorio di Parma Arrigo Boito dove studia Canto Pop con Rossana Casale e Susanna Parigi, laureandosi con lode nel 2018. Al contempo coltiva la sua passione per la musica popolare: dal 2016 partecipa a numerosi festival in Europa e Sud America; fonda e dirige Folktrepò, festival internazionale di musica tradizionale, giunto alle porte della terza edizione. Si interessa quindi a esperienze ibride tra musica e teatro che confluiscono nel suo progetto solista come cantautrice sotto lo pseudonimo “La Mandirola” prodotto da Giorgio de Petri e Luca Sparagino dal 2018. Dal 2021 viene supportata e sostenuta anche dal progetto “Cantautrici” creato da Rossana Casale, Grazia di Michele e Mariella Nava.

