Mattinata di disservizi per alcuni italiani quella di oggi 9 novembre: la mail Libero non funziona correttamente, ci sono problemi di accesso per il servizio di posta elettronica tanto utilizzato entro i nostri confini. Un vero scacco matto per chi ha la necessità di controllare i suoi messaggi, magari anche inviarne di nuovi e pure per motivi importanti (magari lavorativi o di salute).

La mail Libero non funziona almeno dalle 11:30 per un discreto numero di utenti. I problemi odierni sono quantificabili attraverso il sito Downdetector. Al momento di questa pubblicazione, segnaliamo centinaia di testimonianze di utenti ai quali l’accesso al servizio di posta elettronica è decisamente negato. Non sembrano esserci particolari distinzioni nella modalità di accesso alla piattaforma: sia che si provi ad entrare nel proprio profilo da browser su un computer oppure da app su smartphone Android o iPhone, le anomalie restano tali e come conseguenza non è possibile né leggere i messaggi ricevuti, né inviarne di nuovi.

Per il momento non ci sono riscontri ufficiali in merito alla vicenda: anche se la mail Libero non funziona per numerosi utenti, non è ancora noto il perché del disservizio. Per questo motivo è pure impossibile stabilire se i problemi rientreranno in poco tempo oppure si protrarranno nel corso della giornata. La situazione sarà costantemente monitorata per verificare, magari, anche un ritorno alla normalità per le principali funzioni di posta elettronica.

Aggiornamento 12:15 – Purtroppo la mail Libero non funziona ancora in questi minuti e le segnalazioni del disservizio continuano ad aumentare, come segnalato sempre su Downdetector. Permane la mancanza di riscontri ufficiali relativi proprio ai malfunzionamenti di questa mattina. I problemi di accesso permangono sia in caso di login da browser che da app dedicata al servizio di posta elettronica. Non resta altro da fare se non attendere un ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile.