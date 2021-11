L’Indica Gallery di Londra non esiste più dal 1967. Ha chiuso un anno dopo aver dato i natali a una delle coppie più chiacchierate e iconiche del mondo pop e dell’arte contemporanea, dell’attivismo e del rock. Il 9 novembre 1966 un annoiato ma curioso John Lennon passeggia tra le gallerie. In quell’anno sta registrando della musica nuova insieme ai Beatles, un gruppo di 4 ragazzi che presto toccheranno la vetta del mondo. Presto, non ancora.

Se ne rende conto John quando rimane attirato da una mela esposta. Se vuoi vederla mentre si decompone, devi sborsare 200 sterline. Se invece vuoi dare un motivo alla tua giornata, sali quella scala. In quel bizzarro spazio espositivo John Lennon sale la scala dell’opera Ceiling Painting, Yes Painting e nota che una lastra sovrasta la cima. Accanto alla lastra c’è una lente d’ingrandimento. John la prende, osserva la lastra e legge: “Yes”.

Sorride. Dietro di lui c’è l’artefice, si chiama Yoko Ono ed è lì per lo scherzo di un amico. L’indomani Yoko esporrà le sue opere, e un certo John Dunbar le ha consigliato di presentarsi il giorno prima perché un grande mecenate sarebbe passato a trovarla. Sì, quel mecenate sarebbe dovuto essere John, ma non è vero niente. Lui è Lennon, voce e chitarra dei Beatles, ma lei non sa chi sia. Conosce a malapena Ringo Starr, perché il nome d’arte di Richard Starkey è simile a una parola giapponese.

Così John Lennon e Yoko Ono si incontrano per la prima volta. John, qualche anno dopo, è ancora confuso: lui parla del 9 novembre, ma quella mostra sarebbe partita il giorno 8. Se i due si sono incontrati prima dell’esposizione allora dobbiamo parlare di 7 novembre. Il primo incontro tra John Lennon e Yoko Ono cambierà per sempre il destino dei due artisti: “È stata la classica botta che non ti fa più frequentare gli amici del bar o del football”.