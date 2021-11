Un’offerta imperdibile quella di oggi 9 novembre per il nuovo Apple iPhone 13 (da 512GB), disponibile nel colore azzurro su Amazon al costo di 1.228,50 euro (anziché 1.289,00 euro di listino). Per chi fosse interessato all’acquisto di questo fantastico smartphone del colosso di Cupertino e volesse conoscere le sue principali caratteristiche tecniche, eccole di seguito. Iniziamo col dire che questo dispositivo sfoggia un display OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici, molto più brillante e che si vede benissimo anche in pieno sole, ma che non impatta sull’autonomia della batteria (con garanzia fino a 19 ore di riproduzione video con una sola ricarica). Il design si presenta robusto col Ceramic Shield e capace di resistere a schizzi, gocce e polvere.

L’Apple iPhone 13 è dotato di Modalità Cinema (presente anche sulla fotocamera frontale da 12MP TrueDepth) con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video. Il melafonino presenta una doppia fotocamera da 12MP (con grandangolo e ultra-grandangolo), Stili fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e registrazione video in HDR a 4K con Dolby Vision. Il telefono è anche dotato di un nuovo design diagonale (sul retro del device) per dare un maggiore spazio al grandangolo ed al sensore. iPhone 13 è alimentato dal chip A15 Bionic, per spingere al massimo la grafica dei giochi e le nuove funzioni, come la modalità Cinema e gli Stili fotografici.

iPhone 13 sfrutta il 5G per navigare alla velocità della luce, per download rapidi e streaming ad elevata qualità. Insomma questo e tanto altro ancora lo troverete a bordo del dispositivo, oggi in super offerta su Amazon nel colore azzurro all’incredibile prezzo di 1.228,50 euro. Il prodotto (da 512GB) è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e sena costi aggiuntivi.